美國、伊朗官員將間接會談 消息人士曝：在卡達首都進行

一位了解會談情況的外交官透露，美國和伊朗官員今天將在卡達首都杜哈，以間接方式就雙方協議展開技術層級會談。

法新社報導，這名外交官表示：「美國和伊朗官員星期三將在杜哈，透過卡達和巴基斯坦調解人，舉行間接技術會談，討論奠基在琉森湖高峰會（LakeLucerne Summit）所獲成果之上而達成的諒解備忘錄。」

該名外交官同時表示，美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）和特使魏科夫（Steve Witkoff）不會參與這次技術層級會談。兩人昨天已經與卡達總理穆罕默德（Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）會面。

美國和伊朗雙方早前都表示，將派官員前往卡達參加會議。

這份由卡達和巴基斯坦斡旋促成的諒解備忘錄內容包括實施為期60天停火、重新開放遭到封鎖的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並就結束戰爭和達成伊朗核計畫最終協議訂定時間表。

伊朗官員定今天前往杜哈，但德黑蘭針對川普先前表示即將舉行直接會談的說法予以否認。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）證實，外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）將率領伊朗代表團，但他表示，相關官員「沒有計畫於未來幾天內與美方進行任何層級的談判」。

卡達外交部則表示，庫許納和魏科夫昨天與卡達總理會面。該部在聲明中指出，他們討論「美國和伊朗伊斯蘭共和國根據諒解備忘錄持續進行的談判」，並且商討黎巴嫩局勢發展。