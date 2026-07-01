阿富汗空襲巴基斯坦 巴國：攔截4架無人機

巴基斯坦軍方今天表示，昨天軍方攔截到來自阿富汗的4架無人機，這是兩國陷入衝突數月以來發生的最新事件。

法新社報導，阿富汗塔利班（Taliban）政府曾矢言要對巴基斯坦這週對阿富汗東部發動的致命空襲作出回應。阿富汗國防部在夜間發表聲明稱，已對巴基斯坦邊境省分的武裝分子展開空襲。

巴基斯坦軍方表示，阿富汗塔利班軍隊昨日「朝邊境的俾路支省（Balochistan）發射4架簡陋的無人機…敵方的空中平台隨即被巴基斯坦強韌的空中防禦網絡偵測到」。

軍方補充道：「若是阿富汗塔利班政府持續挑釁巴基斯坦，他們將會得到相對應的回應，為此付出沉重的代價。」

阿富汗國防部在社群媒體平台X上發文稱，阿富汗朝巴基斯坦俾路支省和西北部的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）發動「空襲」，並表示空襲造成激進組織伊斯蘭國（IS）成員傷亡。

巴基斯坦則否認其領土被伊斯蘭國利用，也未提及任何死傷人數，並指控阿富汗政府「誤導」人民，無人機攻擊被「有效阻止」。