聽新聞
0:00 / 0:00
南韓NAMU號遇襲困了2個月 估最快7月中離開荷莫茲海峽
韓國海洋水產部今天表示，航運公司HMM營運的貨船Namu號5月初在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遇襲受損後，預計最快可於7月中旬完成修復並離開這條水道。
路透社報導，攻擊事件造成Namu號船尾附近的船體受損。韓方5月27日指出，已就這起可能涉及伊朗反艦飛彈的事件召見伊朗駐韓大使，分享調查結果之餘也提出抗議。
韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，伊朗駐韓大使庫澤奇（Saeed Koozechi）否認德黑蘭當局涉及此事。首爾當局隨後表示，無法確定責任歸屬，也無法確認此次攻擊是否為蓄意行為。
南韓海洋水產部副部長南載憲（Nam Jae-heon）今天在記者會上透露，荷莫茲海峽現仍有兩艘船受困，包括Namu號，船上共有35名船員。他並指出，自從美伊兩週前簽署停火協議以來，共有21艘韓國營運的船隻安全通過這條水道。
海洋水產部官員表示，Namu號的修復費用由HMM全額負擔。HMM發言人證實將支付維修費用，並計劃向保險公司申請理賠。
對於韓方是否會要求伊朗或美國支付修復費用，南載憲僅表示日後可能會再研議，但未進一步說明。
美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗隨後關閉荷莫茲海峽，導致全球油價飆升，也引發各界在全球經濟影響的關切。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。