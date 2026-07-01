南韓NAMU號遇襲困了2個月 估最快7月中離開荷莫茲海峽

韓國海洋水產部今天表示，航運公司HMM營運的貨船Namu號5月初在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遇襲受損後，預計最快可於7月中旬完成修復並離開這條水道。

路透社報導，攻擊事件造成Namu號船尾附近的船體受損。韓方5月27日指出，已就這起可能涉及伊朗反艦飛彈的事件召見伊朗駐韓大使，分享調查結果之餘也提出抗議。

韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，伊朗駐韓大使庫澤奇（Saeed Koozechi）否認德黑蘭當局涉及此事。首爾當局隨後表示，無法確定責任歸屬，也無法確認此次攻擊是否為蓄意行為。

南韓海洋水產部副部長南載憲（Nam Jae-heon）今天在記者會上透露，荷莫茲海峽現仍有兩艘船受困，包括Namu號，船上共有35名船員。他並指出，自從美伊兩週前簽署停火協議以來，共有21艘韓國營運的船隻安全通過這條水道。

海洋水產部官員表示，Namu號的修復費用由HMM全額負擔。HMM發言人證實將支付維修費用，並計劃向保險公司申請理賠。

對於韓方是否會要求伊朗或美國支付修復費用，南載憲僅表示日後可能會再研議，但未進一步說明。

美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊，伊朗隨後關閉荷莫茲海峽，導致全球油價飆升，也引發各界在全球經濟影響的關切。