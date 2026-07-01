挺過風暴 美前副國務卿坎伯：中國是美伊戰爭贏家

紐約時報報導，華府策略諮詢公司「亞洲集團」六月廿九日發表報告指出，伊朗戰爭期間荷莫茲海峽關閉能源供應受阻，對印太地區造成最嚴重衝擊，拖累日本、印度及東南亞多國經濟；唯獨中國大陸因為石油與天然氣儲備具備充分韌性，成功挺過這場風暴成為相對贏家。

紐時報導，荷莫茲海峽危機衝擊全球能源與供應鏈，也讓中國面臨輕油、氦氣、硫等關鍵原料供應壓力，但相較其他國家，中國大致避開能源價格飆升引發的通膨，以及後續經濟與政治壓力。

亞洲集團報告指出，這是因為中國能源儲備較充足，加上北京能透過價格調控、出口管制、補貼與匯率管理，吸收外部震盪。中國五月石油進口量年減逾百分之卅，讓出原油給其他國家採購。這場危機同時讓北京獲得戰略宣傳空間，塑造自身為更穩定的合作夥伴

亞洲集團董事長、曾在美國拜登政府擔任副國務卿的坎伯說，「很難不得出中國是這場戰爭贏家的結論」。

載運兩百萬桶沙烏地阿拉伯原油的日本出光興產石油公司旗下超級油輪「出光丸」，通過荷莫茲海峽後五月廿五日抵達日本愛知縣知多市外海一座煉油廠。美伊戰爭期間日本耗資補貼能源，財政壓力沉重。（路透）

這場危機對其他亞洲國家的衝擊更為明顯。印度面臨肥料、燃料與食物價格上漲，引發民生與政治壓力；日本因能源補貼與原料短缺承受財政和汽車產業壓力；東南亞多國則因仰賴能源進口，被迫緊急借貸並延長補貼，菲律賓出現罷工，印尼鎳業與峇里島觀光也受到衝擊。

能源危機也讓部分國家轉向中國採購太陽能板、電池儲能系統與電動車，帶動中國出口，同時可能削弱東南亞製造業吸引外資、承接中國產能外移的優勢。

由於美國本身具備能源生產能力，衝擊相對有限，但仍可能波及人工智慧等產業。報告指出，危機已壓迫亞洲半導體、變壓器、能源系統與銅等供應鏈，而這些材料正是美國興建資料中心所需。

坎伯警告，危機若持續，衝擊恐進一步惡化；日本、南韓等國已消耗大量緩衝儲備。他表示：「我們從航空燃油到柴油等多項能源供應，基本上幾乎已經彈盡援絕。」

日經亞洲卅日刊出坎伯訪問，談到美伊戰爭對亞洲安全乃至台海的影響，他表示美國總統川普仍在形成對台海的基本政策，預計中國國家主席習近平九月廿四日訪美後會更明確，但在一整套複雜的美中互動中，川普立場或許更傾向中國。

同時，亞洲盟友憂心美國軍力更集中到中東。坎伯指出，美國多年來試圖把軍力重新部署到印太，現在美軍軍力又集中到中東和波斯灣，就很難重返印太，日本等區域盟友負擔將更沉重。