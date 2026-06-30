否認安排對美國會談 伊朗稱將與卡達商討凍結資產

伊朗外交部表示，伊朗明天將與調解方卡達就凍結資產等議題展開會談，同時否認有在這個波斯灣國家與美國會談的計畫，儘管預計雙方代表團都會前往當地。

法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）在每週例行記者會中對媒體表示：「大概明天、預計在杜哈進行的將是關於執行諒解備忘錄中各項條款的討論，其中包括解凍伊朗受限資產相關條款，將會與卡達方面進行這些討論。」

他指的是因美國制裁而在海外遭到凍結的伊朗資金，這是德黑蘭與華府結束中東戰爭協議正在討論中的關鍵議題之一。

已經簽署的所謂諒解備忘錄內容包括美國承諾最終「解除對德黑蘭的一切制裁」，並且「讓伊朗的凍結或受限資金與資產能全面自由動用」。

雖然沒有官方統計數字，但媒體報導估計，伊朗遭凍結資產總額介於1000億至1230億美元之間。

貝卡伊今天同時表示，伊朗將對美國任何違反旨在終結中東戰爭諒解備忘錄的行徑作出回應。

他指出：「我們絕不會對任何行動置之不理。正如強大的伊朗武裝部隊過去所展現，對這個伊斯蘭共和國既定目標的任何侵犯行徑，都將遭到立即而且果斷的回應。」

「此類行動將構成違反諒解備忘錄第一條。倘若此種違約行為反覆而且持續發生，這一進程的推進自然會遭遇障礙。」