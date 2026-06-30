卡達官員稱美特使到訪 但不會和伊朗代表直接會談

卡達外交部發言人安薩里表示，美國特使今天在卡達首都杜哈與卡達調解人會談，但補充道，特使們不是為了與伊朗人談判而來，美伊雙方未安排在未來幾天內直接會談。

法新社報導，安薩里（Majed Al Ansari）說：「（美國特使）魏科夫（Steve Witkoff）先生與庫許納（Jared Kushner）先生目前人在杜哈這裡，與調解人及卡達官員會談，內容將涵蓋所有區域議題。」

發言人指出，與美方特使的會談除了討論伊朗，也包括黎巴嫩等其他議題，「他們不是為了與伊朗人的談判而來這裡」。

美國與伊朗都曾表示，將派官員前往卡達會談，討論美伊為終結中東戰爭所達成的諒解備忘錄（MOU）。這場戰爭因美國2月28日聯手以色列空襲伊朗而爆發。

但安薩里澄清，目前並沒有在杜哈舉行美伊高層會議或直接會談的計畫。

他表示：「據我所知，雙方未安排在未來幾天內直接會晤。」

他進一步說明，目前沒有伊朗高層代表團在杜哈。