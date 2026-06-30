以黎協議難終結戰事 分析人士：反深化僵局

以色列與黎巴嫩日前簽署的安全協議，將以軍撤出與真主黨解除武裝掛鉤。區域分析人士與政治人士表示，這條件根本不可能達成，恐深化以黎僵局，無法解決雙方根本衝突。

路透社報導，真主黨（Hezbollah）已斷然拒絕解除武裝，黎巴嫩政府也沒有強制執行的能力。分析人士指出，這等於讓以色列有了政治掩護，得以在黎巴嫩南部無限期維持軍事存在。

真主黨今年3月2日為聲援德黑蘭當局對以色列開火後，以軍隨即對黎巴嫩展開攻擊。

分析人士表示，這項協議讓黎巴嫩當局陷入兩難，因為他們既無法履行協議要求的義務，也無法完全收回主權。

一名不願具名的黎巴嫩政治高層說：「這不是一份協議，而是被強加的解決方案。」

他表示，黎巴嫩軍隊在組織結構與裝備上，都不足以解除真主黨的武裝，期待軍隊做到這件事，等於忽視了真主黨根深柢固的軍事實力，也忽略黎巴嫩賴以維持穩定的脆弱教派平衡。

政治分析人士指出，這種不對等性是這項協議設計上就存在的問題，這使得黎巴嫩承擔廣泛的義務，卻完全沒有提供任何對等的保證，來確保以色列一定會撤軍。