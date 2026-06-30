自由通行掰了？伊朗放話管定荷莫茲海峽 警告阿曼勿扯他國插手

彭博報導，美伊預定30日在卡達展開新一輪會談前夕，伊朗副外長加里巴巴迪重申，德黑蘭決心掌控荷莫茲海峽海上交通，並表示希望與阿曼共同管理這條關鍵航道；但他也放話，若阿曼無意合作，伊朗將自行推動航運管制計畫，並警告阿曼，「其他國家無權插手」。

加里巴巴迪受訪伊朗國營電視台時表示，德黑蘭希望與掌控這條海峽另一側的阿曼達成協議，共同監管通行船隻。不過他說，「如果阿曼基於任何理由無意這麼做」，伊朗將自行推動控制航運的計畫。

加里巴巴迪表示：「我們已警告阿曼人，其他國家無權干涉此事。」他說，伊朗將指定海峽內任何臨時通行航線。

這番言論再次顯示，伊朗無意回到美伊開戰前的海峽自由通行狀態。

美伊17日簽署初步和平協議，伊朗在60天內不會收取通行費，但內文措辭保有未來船隻恐被迫支付某種費用的空間。

美國總統川普29日在白宮發言時，拒絕說明是否認為新一輪會談能帶來突破。川普說：「杜哈會談或許重要，或許不重要。」他強調，美國在軍事上正在獲勝，而「事情其實非常簡單，就是伊朗去核化。我們不希望他們擁有核武，而他們也不會擁有核武。」

美國、歐洲及波斯灣阿拉伯國家越來越擔心，若對使用荷莫茲海峽收費，可能推升能源成本，並有形成其他國家仿效先例的風險。即便如此，只要南側阿曼航道仍保持開放，伊朗對航運業者發號施令的能力可能有限。

阿曼國王海森（Haitham bin Tariq）30日赴巴黎會晤法國總統馬克宏，重申反對收費構想。阿曼外長29日受訪法國媒體也稱阿曼堅守國際法規定，但他未排除設立海事服務費用相關機制，由國家或企業自願付費，類似麻六甲海峽與新加坡海峽已實施的模式。

根據美國總統川普，美伊預定30日舉行新一輪會談。對此加里巴巴迪稍早已否認雙方有會面計畫，但稱伊朗代表將在當地透過卡達斡旋代表，追蹤初步協議的執行情況。