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伊朗收費荷莫茲海峽有譜？阿曼外長話沒說死 稱可學亞洲這2條海峽

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
阿曼沿岸29日可見荷莫茲海峽上多艘船舶。路透
阿曼沿岸29日可見荷莫茲海峽上多艘船舶。路透

阿曼的馬斯開特日報報導，阿曼外長阿布塞迪受訪法國媒體於29日刊出，他重申阿曼堅守國際法規定，反對針對荷莫茲海峽收取通行費，但未排除設立海事服務費用相關機制，由國家或企業自願付費，類似麻六甲海峽與新加坡海峽已實施的模式。伊朗媒體指出，阿曼方面明確區分通行費與服務費的差異，表態支持德黑蘭的收費主張。

根據馬斯開特日報（Muscat Daily），阿布塞迪（Badr Albusaidi）受訪法媒蒙地卡羅中東電台（Monte Carlo Doualiya），談到海峽徵收通行費的可能性時，他重申阿曼致力維護航行自由與國際法，反對這類收費。

阿布塞迪表示，阿曼與伊朗的對話是基於未來任何共識都須符合國際法原則。他指出，阿曼恪守《聯合國海洋法公約》，任何關於海峽的安排都必須維持在這項框架內。

然而，阿布塞迪表示，願意考慮自願性質的海事服務安排，類似麻六甲海峽與新加坡海峽已實施的機制。他說，若實施這類機制，將會與使用該海峽、並從航行安全服務中受益的國家及企業協商後，再共同制定；目標是改善服務、強化航行安全與打擊污染，而非為全球貿易增添額外負擔。

伊朗英語新聞電視台29日報導，阿布塞迪專訪內容表態支持伊朗對荷莫茲海峽收取「服務費」的計畫。

該報導指，阿布塞迪澄清阿曼反對對過境通行本身徵收任何通行費，不過明確區分過境通行費，以及合法的海事、環境與航行服務費；且將與受益國家和企業在自願基礎上討論。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

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