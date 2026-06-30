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川普、伊朗各執一詞 杜哈會談仍存變數

中央社／ 德黑蘭29日綜合外電報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普表示，應伊朗要求舉行的會談明天將在卡達首都杜哈（Doha）登場；不過，德黑蘭否認將就旨在終結中東戰爭的協議與華府展開任何直接談判。

綜合法新社和路透社報導，伊朗外交部今天表示，自德黑蘭與華府當局簽署結束中東戰爭的初步協議以來，伊朗已與阿曼召開首場會議，討論荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的管理事宜；此外，美國與伊朗也同意停止相互攻擊，以避免持續衝突危及雙方協議。

川普今天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道：「伊朗已要求舉行會談，明天將在杜哈登場！」但他並未說明與會人士。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）稍後接受福斯新聞（Fox News）訪問時說，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）和顧問兼女婿庫許納（JaredKushner）本週將前往杜哈出席高層級會議。

然而，伊朗今天表示，雙方並未安排任何會談。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）說，伊朗本週將派遣專家代表團前往杜哈，但此行「與美方毫無關聯」，雙方也未安排任何會談。

他說，「我們尚未進入談判最終協議的階段」，並強調在「未來幾天，我們不會與美方進行任何層級的談判」。

雙方對於是否會面各執一詞，凸顯6月17日達成、旨在結束衝突的美伊協議仍十分脆弱。

一名伊朗資深官員表示，明天將在杜哈舉行一場會議，但與美伊技術團隊先前在瑞士會談不同，此次將聚焦荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）管理與降低緊張局勢。

另一名知情官員指出，美伊技術團隊預計將在7月1日分別與卡達及巴基斯坦等調解方舉行會談。

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）對媒體說：「杜哈會談可能很重要，也可能不重要，我們很快就會知道。」

他再次強調，美方「在軍事方面占上風」，同時重申伊朗必須停止發展核武。

以色列 伊朗 美國

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