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美伊停止互打 油價漲勢收斂 美媒：兩國預定30日在卡達會談

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美伊在周末再度交火後，Axios引述多名美國高層透露，兩國同意停止互相攻擊，預定30日在卡達首都杜哈會談，處理有關荷莫茲海峽的爭議，國際油價漲幅收斂。路透
美伊在周末再度交火後，Axios引述多名美國高層透露，兩國同意停止互相攻擊，預定30日在卡達首都杜哈會談，處理有關荷莫茲海峽的爭議，國際油價漲幅收斂。路透

美伊在周末再度交火後，Axios引述多名美國高層透露，兩國同意停止互相攻擊，預定30日在卡達首都杜哈會談，處理有關荷莫茲海峽的爭議，國際油價漲幅收斂。但伊朗媒體則說，有關美伊本周將在杜哈舉行技術性談判的報導「不實」。

根據彭博資訊報價，布蘭特原油8月期貨價格29日上漲近1%，報每桶72.59美元，同日稍早一度上漲1.9%；西德州中級原油8月期貨同日上揚1.3%，至每桶70.11美元。

Axios引述未具名美國官員報導，美伊已同意停止攻擊，並將於周二在杜哈會談。兩國達成臨時協議後，海峽原油運輸一度回升，但這波最新衝突造成多大影響，目前仍不清楚。

先前卡達一艘油輪在美國和伊朗攻擊再起之際被擊中，這艘超大型原油輪Kiku載有約200萬桶原油，最後一次回報位置是在阿拉伯聯合大公國阿曼灣港口富查伊拉外海，航行狀態則列為「失去操控」。美伊達成臨時協議後，荷莫茲海峽原油運輸一度回升，但這波最新衝突造成多大影響，目前仍不清楚。

芝加哥Karobaar Capital投資長庫希德說：「市場愈來愈傾向把這些動作視為策略性，而非結構性變化。只要基本面沒有根本改變，交易員就樂於逢漲賣出、逢跌買進。」

美國總統川普在Truth Social上發文稱：「伊朗已提出舉行會談的請求。會談將於明天（指30日）在杜哈舉行。」但伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社報導說，伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）卻表示，目前尚未安排任何事宜，杜哈是否會成為談判地點也仍未確定。

伊朗外交部長阿拉奇周日則說，根據與美國簽署的初步和平協議，伊朗擁有管理荷莫茲海峽航運的專屬權利。這凸顯與美方立場分歧。專家分析，對伊朗而言，荷莫茲是必要籌碼。

根據船舶追蹤數據，川普於6月17日簽署旨在結束戰爭的MOU後，荷莫茲海峽的船舶通行量一度顯著回升。不過，上周末通行量再次下降，僅有少數船隻通過。雖然整體通行量仍高於衝突期間的大部分時間，但運輸活動減少表明，航運企業對相關風險依然保持警惕。

以色列 伊朗 美國

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