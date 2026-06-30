伊為何又槓美國 專家：必要之賭

紐約時報及華爾街日報廿八日報導，伊朗為了掌握荷莫茲海峽（下稱海峽）這個關鍵籌碼，連日來甘冒停火破裂的風險，重新與美國開槓。主因在於這對德黑蘭而言是「必要之賭」。

必要之賭是指，若伊朗被迫在濃縮鈾上做出讓步，勢必需進一步鞏固對海峽的掌控；若美伊談判破裂而重燃戰火，伊朗則必須利用干擾海峽航運的能力作為反擊。

伊朗外長阿拉奇廿八日表明，「根據美伊簽署的諒解備忘錄（ＭＯＵ）」，伊朗擁有管理海峽航運的「專屬權利」；任何試圖規避伊朗對海峽管理權的行動，均可能引發更多類似近來伊朗為此發動的攻擊。此一主張與美國的立場相左。

川普政府主張，該ＭＯＵ並未賦予伊朗對海峽的控制權，這條水道的航行必須不受阻礙。

比利時智庫「國際危機組織」（ＩＣＧ）主任瓦艾斯說，未來無論是最好或最壞的情境，伊朗都亟需海峽作為籌碼；伊朗可沒什麼興趣眼看自己的籌碼，隨著每艘改道行經阿曼水域的船舶流失殆盡；預料伊方將在伊美談判時，視海峽的掌控權為迫使美國做出妥協讓步的最佳工具。

尤其有伊朗官員認為，川普政府可能只想在十一月美國期中選舉前爭取時間和舒緩國內經濟壓力，才與伊朗簽署該ＭＯＵ，選後就將重啟戰端。

智庫「歐洲外交關係協會」（ＥＣＦＲ）分析師葛蘭梅耶說，伊朗新領導高層更敢於升高情勢，讓華府看見它雖有意達成協議，但也不介意重新開戰。