伊朗重返市場 企業仍觀望

川普政府試圖以解除美國對伊朗的長期制裁，作為美伊和平協議的一環，這使各國政府、銀行及企業陷入混亂，面對新舊交織的許可及限制措施，必須重新評估與伊朗往來的法律風險。

伊朗在一九七九年伊斯蘭革命後，因核計畫和背後支持區域內的武裝團體作為其代理人，而變成全球被制裁最嚴厲的國家之一。但美國已經暫時准許伊朗出口石油等燃料，並承諾解凍部分伊朗巨額海外資產。

美伊十七日簽署的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）規定，將按雙方同意的時程，逐步解除美國對伊朗的制裁，美國財政部也將在美伊談判期間，對現行制裁給予六十天豁免。然而，實際執行起來困難重重，金融機構與企業仍不敢貿然恢復交易。

前美國財政部外國資產管制辦公室（ＯＦＡＣ）顧問史密斯說，即使有六十天豁免，企業仍必須百分之百確認交易符合法規，且銀行和其他金融中介，未必願承辦相關業務。

在情勢仍充滿不確定性下，美國鷹派人士主張，出口伊油所得款項，應存入由美方監督的第三方託管帳戶，甚至限制這些款項只能購買美國農產品，美國總統川普及副總統范斯六月都曾這麼說。川普政府內部認為，這可以避免重蹈美國前總統歐巴馬的覆轍，也可以避免這些款項流向黎巴嫩真主黨或巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯等伊朗代理人。但這些並未在該ＭＯＵ條款載明，伊朗已明言拒絕。

美國財長貝森特則指稱，出口伊油所得款項未來將改以美元開立發票，該部已為此核發「通用許可證Ｘ」。但業界仍希望該部提供明確的法遵指引。對銀行而言，貿然恢復交易代表恐違反制裁規定的風險。法國巴黎銀行二○一四年就因被控違反對伊朗及蘇丹的制裁而支付近十億美元和解金；其他大銀行也付過高額罰款。

美國二○一二年「伊朗威脅減少與敘利亞人權法」要求在美國上市的企業，必須向美國證管會（ＳＥＣ）申報跟伊朗有關的業務活動。一旦美伊談判最終破局，這些企業恐面臨美國國會調查。