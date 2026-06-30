各自放話 美伊停火 續談時地現歧見

美國總統川普廿九日在自創社媒真實社群寫道，「伊朗要求會談，卅日將在卡達杜哈舉行」。這是指美伊的技術團隊據稱本周將會談，以討論如何落實美伊協議。但伊朗副外長加里巴巴迪廿九日對半官方的塔斯尼姆通訊社指稱，有關伊美本周將在杜哈舉行技術性談判的報導「不實」。

加里巴巴迪還指稱，伊卡間仍在討論，在就伊美技術性談判的時日及地點達成協議後，伊美十七日簽署、代表初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）框架下各工作小組的首輪技術性談判，才會正式舉行。

白宮發言人李維特廿九日對福斯新聞說，美國中東特使威科夫和川普女婿庫許納卅日將出席在杜哈舉行的談判；「我們將繼續討論該ＭＯＵ。而在舉行高層級會談期間，場邊也會舉行技術性談判」。

美國新聞網站Axios廿八日則引述美國高官報導，美伊同意停止零星交火且荷莫茲海峽（下稱海峽）的船舶可自由通行，雙方卅日將在杜哈續談，聚焦海峽議題；儘管原本就預定卅日續談，但原本地點是瑞士，討論議程則是伊朗核計畫。但在美伊連日來駁火後，就出現變化。

然而，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿九日引述知情人士報導，杜哈的技術性談判預定在接下來幾天內舉行。

美國官員廿八日也對哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）說，美伊新一輪會談「確定會繼續」，雙方都會停火且海峽船舶會獲准自由通行。

ＣＢＳ同日還報導，伊朗近日雖宣稱以無人機或飛彈對巴林及科威特境內的美國資產發動報復攻擊，但「並未造成任何損失」，有的被擊落、有的被攔截。

美伊原本均同意設立熱線，以協調海峽船舶通行，但此一熱線還沒設好，伊朗就開始要求船舶通行前，必須先跟德黑蘭協調，才導致上周海峽的海上情勢混亂。

另外，德黑蘭伊瑪目何梅尼機場主管卡什法札爾廿八日說，重啟該機場德黑蘭至杜拜航線的必要安排已完成。法新社同日報導，目前消費者已能在伊朗塞佩蘭航空官網，買到廿九日上午十時四十分德黑蘭往杜拜的機票。

伊朗總統裴澤斯基安廿九日也聲稱，該國被長期凍結的巨額海外資產中，在卡達的六十億美元（台幣約一九一一億元）將先獲解凍。加里巴巴迪同日在社媒Ｘ寫道，在訪問阿曼首都馬斯開特期間，伊阿舉行首場「荷莫茲海峽聯合委員會」會議；會中審視當前的海峽相關議題，並就海峽未來的管理方式交換意見。