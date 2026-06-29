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美伊再談判！白宮：川普特使魏科夫與庫許納將赴杜哈參加伊朗會談

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導
白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）。路透
白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）。路透

白宮發言人表示，美國總統川普的特使威科夫和庫許納，將出席明天在卡達首都杜哈舉行的伊朗會談，同時技術性談判也將在場邊繼續進行。

路透社報導，川普今天在社群媒體發文表示，伊朗要求舉行會談，會談將在卡達首都舉行，但他並未透露任何細節。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）之後告訴福斯新聞（Fox News），威科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）將出席這場會談。

她表示：「特使威科夫與庫許納本周將飛往杜哈參加高層級會談，我們將繼續討論諒解備忘錄。在舉行高層級會談的同時，場邊也將進行技術性談判。」

美國與伊朗6月17日簽署一份旨在終結長達4個月衝突的14點諒解備忘錄。雙方同意停止敵對行動，並重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），全球1/5的石油和液化天然氣經由這個關鍵水道運輸。

伊朗25日攻擊航經荷莫茲海峽的商船後，美伊再度互相攻擊，雙方脆弱的和平協議搖搖欲墜。

李維特在「福斯與朋友」（Fox & Friends）節目中表示：「在總統指示下，美國已對商船遭襲事件作出回應。如果類似情況再次發生，我們也會持續回應；但我們希望不會再看到這種情況。總統顯然希望和平進程能夠取得進展。」

庫許納 伊朗 川普 以色列 美國 白宮

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