中東局勢趨緩 伊朗媒體：德黑蘭與杜拜通航29日重啟

伊朗多家媒體報導，德黑蘭與杜拜之間的航班將於29日重啟。伊朗在中東戰爭期間曾發射無人機與飛彈，攻擊阿拉伯聯合大公國境內目標，但僅數周後兩地將恢復通航。

法新社引述伊朗國家電視台與其他媒體報導，德黑蘭伊瑪目何梅尼機場（Imam Khomeini Airport）主管卡什法札爾（Ramin Kashefazar）表示：「重啟伊瑪目何梅尼機場德黑蘭至杜拜航線的必要安排已經完成。」

目前已可以在伊朗塞佩蘭航空（Sepehran Airlines）網站上，購買到29日上午10時40分從德黑蘭飛往杜拜的航班機票。

中東戰爭期間，杜拜機場因持續遭到無人機攻擊，多次被迫暫停航班。杜拜機場在戰前曾是全球最繁忙的國際機場，但在衝突期間，其客運量與去年同期相比下跌66%。

伊朗針對美國和以色列的襲擊展開報復，向波斯灣地區發射飛彈與無人機，但伊朗聲稱，其攻擊目標是美國的資產，而非民用基礎設施。

美伊自4月達成停火協議後戰火暫歇，但期間仍頻繁交火。目前雙方正處於60天談判期，以期達成持久和平協議。