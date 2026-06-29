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停火後新進展！伊朗與阿曼首度開會 商討荷莫茲海峽管理方式

中央社／ 德黑蘭29日綜合外電報導
伊朗副外長加里巴巴迪。（美聯社）
伊朗副外長加里巴巴迪。（美聯社）

伊朗外交部今天表示，自德黑蘭與華府當局簽署結束中東戰爭的初步協議以來，伊朗已與阿曼召開首場會議，討論荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的管理事宜。

法新社報導，伊朗副外交部長加里巴巴迪（KazemGharibabadi）在社群平台X發文表示：「在訪問馬斯開特（Muscat）期間，雙方召開首場『荷莫茲海峽聯合委員會』（Joint Hormuz Committee）會議。」

他也指出：「我們在會中審視目前與這條海峽相關的議題，並就未來的管理方式交換意見。」

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