停火後新進展！伊朗與阿曼首度開會 商討荷莫茲海峽管理方式

美國總統川普廿七日在自創社媒真實社群發文指稱，「美國戰機剛才攻擊伊朗的飛彈與無人機儲存設施和沿岸的雷達站，原因是伊朗又違反停火協議！他們很可能永遠學不會！恐怕總有一天，我們再也無法保持克制，將被迫以軍事手段，完成我們已非常成功展開的任務。若真如此，那伊朗就將不復存在！」

2026-06-29 00:00