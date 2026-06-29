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美伊同意停火重啟談判 力保國際商船自由通行

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

一名美國官員今天表示，在新一輪以牙還牙的攻擊導致雙方臨時協議陷入緊張後，華府與德黑蘭已同意暫停交火。雙方並計劃重啟談判，以期能結束這場中東戰爭。

法新社報導，這些交火凸顯由巴基斯坦斡旋達成的協議有多脆弱。該協議旨在結束這場已造成數千人死亡、並干擾重要荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）石油運輸的衝突。

儘管停火協議於4月生效，但波斯灣地區仍零星爆發暴力事件，而荷莫茲海峽的航運往來也經常成為衝突導火線。

一名美國官員今晚透過電子郵件告訴法新社，針對華府與德黑蘭達成的諒解備忘錄，所有相關領域的技術性會談預計將持續進行。

這名官員表示，「雙方目前都將退讓，船隻也可以自由通行」荷莫茲海峽及其周邊海域。

伊朗尚未立即對美方聲明發表評論，而這名美國官員也未證實美國媒體關於雙方將於30日在卡達恢復談判的報導。

德黑蘭一直堅持要掌控這條關鍵海峽的航行權。在和平時期，全球約1/5石油與液化天然氣經由該海峽運輸，而在這場戰爭爆發前，伊朗並未擁有這項控制權。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天發出警告表示，任何船隻若企圖繞開伊朗首選航線通過荷莫茲海峽，都將「加劇」中東地區的緊張局勢。

儘管荷莫茲海峽是由阿曼與伊朗的領海所組成，但根據國際習慣法，兩國在一般情況下皆不得阻礙船隻通行，亦不得收取通行費。

儘管如此，伊朗在戰爭期間仍阻止多數船隻使用這條狹窄的航道，這讓德黑蘭當局掌握龐大的經濟籌碼，而他們現在似乎不願意放棄這項優勢。

德黑蘭當局實施控制權的舉動，多次引發與華府之間的衝突升級。最新一起衝突發生在今天凌晨，美軍中央司令部（CENTCOM）表示，由於「伊朗持續侵犯商船航行」，美軍已對10個伊朗軍事目標發動攻擊。

伊朗表示，已對美國位於科威特與巴林的基地發動報復性攻擊。科威特與巴林均譴責這些伊朗攻擊行動。

以色列 伊朗 美國

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