巴基斯坦：空襲阿富汗東部 擊斃25名武裝分子

巴基斯坦新聞部今天表示，巴國昨晚對阿富汗東部的武裝分子發動空襲，擊斃25名武裝分子，巴方這波行動是在報復他們的攻擊惡行。

巴國新聞部長塔拉（Attaullah Tarar）在聲明中表示：「在巴基斯坦精確打擊下，阿富汗的巴克迪亞省（Paktia）、巴克迪卡省（Paktika）與庫納爾省（Kunar）3處目標已被摧毀。」

他並指出，此3處皆為阿富汗東部的省分，巴基斯坦的空襲，共擊斃25名武裝分子。

他表示，這次行動也包括在邊境地區的地面作戰，主要鎖定與「巴基斯坦塔利班運動」（TTP）關係密切的極端組織「自由人黨」（Jamaat-ul-Ahrar）。

塔拉說，巴基斯坦此次報復行動，是針對27日南部城市喀拉蚩（Karachi）遇襲，以及最近邊境省分爆發的暴力事件。在喀拉蚩，當時有3名準軍事人員身亡。