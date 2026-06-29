聽新聞
0:00 / 0:00
巴基斯坦：空襲阿富汗東部 擊斃25名武裝分子
巴基斯坦新聞部今天表示，巴國昨晚對阿富汗東部的武裝分子發動空襲，擊斃25名武裝分子，巴方這波行動是在報復他們的攻擊惡行。
巴國新聞部長塔拉（Attaullah Tarar）在聲明中表示：「在巴基斯坦精確打擊下，阿富汗的巴克迪亞省（Paktia）、巴克迪卡省（Paktika）與庫納爾省（Kunar）3處目標已被摧毀。」
他並指出，此3處皆為阿富汗東部的省分，巴基斯坦的空襲，共擊斃25名武裝分子。
他表示，這次行動也包括在邊境地區的地面作戰，主要鎖定與「巴基斯坦塔利班運動」（TTP）關係密切的極端組織「自由人黨」（Jamaat-ul-Ahrar）。
塔拉說，巴基斯坦此次報復行動，是針對27日南部城市喀拉蚩（Karachi）遇襲，以及最近邊境省分爆發的暴力事件。在喀拉蚩，當時有3名準軍事人員身亡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。