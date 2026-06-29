美伊中東互襲重創和平協議 國際油價走揚

由於美國與伊朗在中東爆發數天的針鋒相對攻擊，不僅凸顯出雙方臨時和平協議的脆弱性，也導致荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的能源運輸再度放緩，國際油價今天上漲。

路透社報導，布倫特原油期貨上漲52美分或0.67%，報每桶72.51美元；美國西德州中級原油（WTI）上漲71美分或1.03%，報每桶69.94美元。

布倫特原油上週下跌10.6%，寫下連3週週線收黑。在此之前，行經荷莫茲海峽的原油運輸量於上週攀升，創下自美以與伊朗2月爆發衝突以來的最高水準。

然而，自25日荷莫茲海峽再度爆發多起船隻遇襲事件後，航運便隨之放緩。這波攻擊包含一艘與卡達有關的油輪，隨後更引發美伊雙方開火反擊，成為雙方自簽署臨時和平協議以來最嚴重的衝突升級。

澳盛銀行（ANZ）分析師在報告中指出：「市場很可能會重新評估先前所做的假設，即波斯灣的原油供應能夠快速恢復。」

美國新聞媒體Axios今天報導，為了抑制油價漲勢，伊朗與美國已同意暫停近期在波斯灣的敵對行動，並將針對荷莫茲海峽的爭議在卡達重啟談判。路透社對此報導尚無法立即證實。

在暫停近4個月後，沙烏地阿拉伯石油巨頭沙烏地阿美石油公司（Aramco）已於26日恢復在荷莫茲海峽以西的拉斯塔努拉（Ras Tanura）碼頭的原油裝載作業。在該臨時協議簽署前，中東產油國紛紛擴大油氣產量與出口，而沙烏地阿美此舉也加入了這波趕運現貨出港的熱潮。

澳盛銀行分析師表示：「儘管美伊協議標誌著油市出現轉折點，但實體供油的運輸流量受到油輪塞港、基礎設施受損以及生產停擺等因素限制。」