美伊互轟協議搖搖欲墜 傳雙方同意停火繼續談判

伊朗25日攻擊荷莫茲海峽商船後，美伊再度互轟，脆弱和平協議搖搖欲墜；數位媒體Axios今天報導，為避免協議破局，美伊已同意停止在波斯灣地區的敵對行為，並重啟荷莫茲海峽爭端談判。

Axios引述一位美國高層官員指出，雙方計劃於30日在卡達（Qatar）會面。

路透社目前尚無法立即證實此一報導；白宮也尚未對相關詢問作出回應。

美伊6月中旬達成初步和平協議架構，隨後在實務細節商談之際，再度爆發衝突。

6月25日，一艘新加坡籍商船在通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時，遭到伊朗無人機與飛彈攻擊而受損。

6月26日美方首輪報復：美軍出動戰機轟炸伊朗境內的飛彈、無人機軍火庫及沿海雷達站。

6月27日衝突進一步升級：荷莫茲海峽再度傳出有油輪與商船遭到砲擊，美軍隨即對伊朗目標發動更大規模的第2輪空襲。

雙方一來一往，互指對方違反6月17日達成的臨時停火協議。

美國總統川普（Donald Trump）揚言，如果伊朗未遵守結束戰爭協議，美方將「徹底消滅伊朗領導層」。數小時之後，也即今天清晨伊朗向美軍位於科威特與巴林（Bahrain）的基地發射飛彈及無人機攻擊。

科威特軍方表示，他們攔截了兩枚彈道飛彈，所幸未造成任何損失或傷亡。

與此同時，以色列今天表示，以軍再度空襲位於黎巴嫩南部有伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）武裝分子，摧毀了他們在一處村莊的地下設施。此前，以色列與黎巴嫩才剛在26日達成最新停火協議。

如今Axios上述最新報導，美伊協議是否重返談判桌上而深受注目。