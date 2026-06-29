伊朗稱獨攬海峽管轄權 美方強調航行自由

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，根據與美國總統川普簽署的初步和平協議，伊朗擁有管理荷莫茲海峽航運的專屬權利。

他並警告，任何試圖規避伊朗管理權的行動，都可能引發更多類似近日發生的軍事打擊。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，這些言論是伊朗高層官員至今最明確表態之一，顯示伊朗期望根據這項旨在重啟該戰略水道的協議，獲得對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的唯一管轄權。然而，這與美方的立場相左。美方認為，該協議並未賦予伊朗控制權，且這條國際水道必須保持航行自由。

德黑蘭提出這項主張前，美伊已連續數天互相發動攻擊。衝突始於伊朗攻擊一艘試圖緊貼阿曼海岸航行、穿越荷莫茲海峽的船隻。伊朗希望船隻改走沿著伊朗海岸的航道，因此曾警告船隻不要使用另一條替代航線。

衝突解決組織國際危機組織（International CrisisGroup）伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）表示：「伊朗可沒什麼興趣眼睜睜看著自己的籌碼，隨著每一艘改道行經阿曼水域的船隻流失殆盡。」

這場衝突令船東感到不安，也讓這條水道剛起步的重啟通航計畫陷入變數，威脅到川普初步協議的核心成果，該協議將包括伊朗核計畫等更具爭議性議題的討論，延後到第2階段。

知情人士透露，原定於本週末在瑞士恢復的這輪談判，已因這場衝突而陷入停擺。

據官方媒體報導，阿拉奇表示：「管理並全面恢復荷莫茲海峽的海上交通是伊朗的責任。任何其他國家或實體在此事上都不具備任何責任或權限。」

川普6月稍早簽署的這項協議，將重新開放海峽的責任歸屬於伊朗。協議指出，「伊朗伊斯蘭共和國將盡最大努力，以確保商船安全通行」，且伊朗將在與區域內其他國家協商後，決定該海峽未來管理與海事服務的具體條款。

但川普簽署的這項協議同時也規定，應清除軍事障礙，並讓航運立即恢復通行。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）表示，美國不會容忍任何針對船隻的進一步攻擊。

他在福斯新聞（Fox News）上表示：「如果伊朗政權有那麼一秒鐘以為，他們一再攻擊國際航運和我們的基地，川普總統還會袖手旁觀、毫無作為，那他們就大錯特錯了。過去這幾個晚上，他們已經非常清楚地看到了這一點。」