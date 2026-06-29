內唐亞胡：以軍黎南摧毀真主黨200公尺長地道

以色列總理內唐亞胡與國防部長卡茲今天表示，以色列軍方已經摧毀什葉派基本教義民兵組織真主黨在黎巴嫩南部建造的一條大型隧道。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）和卡茲（Israel Katz）在聯合聲明中指出：「長度超過200公尺、深度超過25公尺的這條隧道內有數百件武器，以及多個發射井，意圖攻擊以色列及其平民。」

在美國居中協調下，以色列和黎巴嫩兩天前在華府簽署旨在為這兩個數十年來一直處於正式交戰狀態的鄰國鋪設和平之路的架構協議。

協議規範以色列從占領的黎巴嫩領土撤軍，並須建立由黎巴嫩軍隊接管的「試點區域」，但以貝魯特當局解除伊朗支持的真主黨（Hezbollah）武裝為前提。

內唐亞胡與卡茲的聲明指出，「以色列已就摧毀相關設施一事，先行通知美國及美國駐黎巴嫩代表」。

法新社記者在濱海城市泰爾（Tyre）目擊遠處升起煙霧，當地距離位在馬吉達祖恩村（Majdal Zoun）附近的爆炸地點約10公里。

在黎巴嫩媒體報導以色列可能在附近進行引爆後，泰爾以南城鎮居民紛紛撤離家園。