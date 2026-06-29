美伊又打了考驗停火協議 川普警告若被迫重啟戰爭 伊朗將「不復存在」

中東情勢上周末再度升溫，美國與伊朗攻擊彼此的軍事設施，且互控違反停火協議，美國總統川普警告，若美國「被迫」重啟戰爭，伊朗將「不復存在」，伊朗則無視川普警告，繼續攻擊位於巴林等鄰國的美軍基地，毫無退讓跡象，並威脅外交程序可能全面中止，考驗原已脆弱的停火協議。

在伊朗攻擊行經荷莫茲海峽的商船後，美軍27日連續第二天空襲伊朗，瞄準伊朗的軍事監視設施、通訊系統、防空裝置、無人機貯存設施及布雷能力，「直接回應伊朗對商船的持續侵略」。伊朗同日則以攻擊「回敬」。

川普27日在社群媒體發文表示，美軍已再度攻擊伊朗的飛彈和無人機儲存地點，因伊朗「再度」違反停火協議，威脅情勢「可能到達我們再也無法保持克制的地步，將被迫以軍事手段完成我們已成功展開的任務，如果真的走到那一步，伊朗伊斯蘭共和國將不復存在」！

不過，伊朗在川普發文幾小時後，28日繼續朝位於科威特與巴林的美軍基地發射飛彈與無人機，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示是要回應美軍對伊朗的攻擊，指稱美國的攻擊已違反停火，「將造成外交流程全面中止」，警告中東的美軍基地將在「未來幾天體驗地獄」。

另一方面，以色列28日持續空襲黎巴嫩。真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）拒絕接受終結以黎衝突的協議，為美伊和平進程再添變數。

美伊的交火始於伊朗25日擊中一艘行經荷莫茲海峽的貨櫃輪，27日又有一艘航行該海峽的油輪遭攻擊，促使聯合海事資訊中心提高荷莫茲海峽的安全威脅等級到「顯著」，並發布文件顯示荷莫茲海峽常通行航線的潛在水雷區，但西方海軍建議的阿曼端航線區域已擴大，允許船隻同時雙向通行。

28日也仍有船舶繼續通行荷莫茲，法國航運業者達飛集團表示，旗下的Galapagos貨櫃輪已駛離該海峽。