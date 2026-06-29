美伊MOU 一個協議各自表述

美伊過去七十二小時在荷莫茲海峽（下稱海峽）駁火，使本就脆弱的初步和平協議岌岌可危。紐約時報廿七日分析，問題根源在於美伊達成代表該協議的諒解備忘錄（ＭＯＵ）時採用模糊措辭，如今這些並未明確界定的條款，包括海峽航線與海峽收費的問題出現歧見，開始反噬和平進程。

美伊達成的該ＭＯＵ要求伊朗在六十天內，盡最大努力安排確保商船安全通過海峽。但關鍵在於其中的條款並未定義何謂「最大努力」和「安排」。

伊朗似乎將這段文字解讀為它可自行指定船舶行經海峽的航線。懸掛新加坡國旗的「長麗輪」遇襲前幾小時，伊朗就示警通過海峽的唯一航線是駛入伊朗水域，即阻止船舶使用另一條由美國支持、在海峽南側沿阿曼海岸線的替代航線。

巴黎政治學院學者格拉耶夫斯基說，屬臨時性質的該ＭＯＵ靠刻意保留彈性的措辭，原因大概是如此做法是讓該ＭＯＵ過關的唯一辦法；但所謂的彈性，其實只有在簽署雙方對同一套模糊條款有相近理解時才管用。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」分析師布魯說，伊朗正測試它對海峽航運的掌控力；只要美國不對其做法做出較強烈的回應，伊朗就可能以低強度的軍事行動，迫使外國船舶改走伊朗可控的航線。

美伊衝突因海峽航運再次升溫，也使美國副總統范斯此前聲稱雙方已建立降溫管道的說法備受質疑。多家伊媒就引述伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）發言人的說法駁斥，報導美伊並未就海峽引發的問題建立任何熱線。

無論立場是否屬強硬派，伊朗內部均主張，戰後應由伊朗負責管理海峽交通，甚至有權向船舶收服務費。但美國國務卿魯比歐重申，沒有任何國家可向通過海峽的船舶收費。

但同樣的問題是，該ＭＯＵ只能保證六十天內可「免費」通過海峽。格拉耶夫斯基提到，美國將免收通行費視為永久的原則，伊朗卻將六十天豁免解讀為它「策略性的暫停」，不過是為了達成該ＭＯＵ而一時接受的安排。