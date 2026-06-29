停火破局…美伊互轟 川普嗆伊將滅國

美國總統川普廿七日在自創社媒真實社群發文指稱，「美國戰機剛才攻擊伊朗的飛彈與無人機儲存設施和沿岸的雷達站，原因是伊朗又違反停火協議！他們很可能永遠學不會！恐怕總有一天，我們再也無法保持克制，將被迫以軍事手段，完成我們已非常成功展開的任務。若真如此，那伊朗就將不復存在！」

伊朗外長阿拉奇廿八日則宣稱，管理且全面恢復荷莫茲海峽（下稱海峽）交通是「伊朗的責任」，與任何其他國家或機構無關。他並呼籲波斯灣國家和伊朗也建立新的安全框架，納入區域內的所有國家，區域外國家則無權參與或干預。

阿拉奇揚言，任何挑戰伊朗安排的海峽海上航線企圖，只會引發中東緊張升高，使情勢更複雜，並延後海峽的重新開放。

伊朗近日以「有權管控海峽」為由，攻擊懸掛新加坡國旗的長榮貨輪「長麗輪」及懸掛巴拿馬國旗的油輪「基庫號」。美伊互控違反本月簽署、代表初步和平協議的諒解備忘錄（ＭＯＵ）。

負責中東軍事行動的美國中央司令部隨即做出回應，攻擊伊朗的監控設施、通訊系統、防空據點、無人機儲存設施和布雷能力。

對此，伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）也加以回擊，空襲鄰國境內的美軍基地，包括科威特的沙列姆空軍基地與巴林的美國第五艦隊設施。ＩＲＧＣ威脅若相關方持續違反該ＭＯＵ，美伊目前的談判將暫停。

另外，黎巴嫩真主黨領袖卡西姆廿七日批評以色列、黎巴嫩和美國廿六日簽署的三方框架協議形同黎巴嫩「投降以色列」，因此拒絕接受，並宣稱協議「無效且作廢」；真主黨會持續武裝抵抗以色列的路線，「不會退出（黎南）戰場」。

對於上述的框架協議，以色列國防部長卡茲廿七日強調，只要黎境的真主黨成員未解除武裝，以軍就不會撤離黎南。以色列國安部長班吉維爾也痛批該協議「大錯特錯」，並質疑黎巴嫩政府「根本不會」將真主黨繳械。

伊朗外交部發言人巴格赫里廿八日表明，美伊最終協議必須包含以軍全面撤出黎境；以軍撤離在黎境的占領區，對於達成最終協議和建立區域和平不可或缺。