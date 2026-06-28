局勢再度緊張！美國與伊朗相互攻擊 目標包括軍事設施和無人機庫

美伊之間的停火狀態再度面臨考驗。美國軍方表示，他們已對伊朗發動了報復性打擊。攻擊目標包括防空基地、無人機倉庫以及監控設施。

英國海運安全機構周六曾通報稱，一艘貨輪遭到不明炮火襲擊，但具體情況尚不明了。稍後，美國中央司令部（ CENTCOM）證實，遇襲船只為懸「Kiku」號油輪。紐約時報援引來自美國政府圈的消息報道稱，這艘油輪周四從卡塔爾啟航，正在前往阿聯酋途中。

這也是今年六月中旬美伊簽署框架協定後，美軍首次對伊朗目標發動攻擊。周六凌晨，美軍就已經對伊朗軍火庫以及雷達設施發動了空襲。一名美國高級將領對福克斯新聞表示：「最新一輪的攻擊要比周六凌晨規模更大。」而來自美軍中央司令部的消息則稱，美軍共對沿著霍爾木茲海峽的十個伊朗軍事目標發動了攻擊。伊朗官方電視台報道稱，該國南部的錫裡克（Sirik）和格什姆（Qeshm）等地發生了多起爆炸。

美國總統川普在其社媒平台Truth Social表達了強烈不滿。他寫道：「他們可能永遠都學不會。也許會有一天，我們將無法保持理性，被迫以軍事手段完成我們已經成功開啟的事業。倘若如此，伊朗伊斯蘭共和國就將不復存在」。

伊朗外交部則對美國軍隊最新的「恐怖主義行徑」予以強烈譴責。並強調，伊朗將會堅決捍衛主權。

伊朗伊斯蘭革命衛隊也立即對美軍的襲擊做出了回應。革命衛隊宣稱，周日凌晨他們對美國的海灣盟友科威特和巴林境內的目標發動了襲擊，以無人機和導彈摧毀了八個美軍目標。革命衛隊還強調，這輪攻擊是對美國最新軍事行動實施的報復行動，因為美國已經違背了此前簽署的停火協議。

海灣國家證實了伊朗攻擊

科威特對伊朗襲擊其領土表示強烈抗議。科威特外交部發表聲明稱：「我們對伊朗再次發動針對科威特的野蠻襲擊表示最強烈的譴責」。聲明稱，伊朗的行為「嚴重侵犯了科威特主權」。

巴林方面也證實遭到伊朗的「卑劣襲擊」。巴林軍方宣稱，他們成功攔截了來襲的伊朗無人機和導彈。巴林軍方還表示，該國已進入「最高戒備狀態」。

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