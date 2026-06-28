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以色列攻擊黎南 黎巴嫩文化部長控古蹟遭破壞
黎巴嫩文化部長薩拉姆（Ghassan Salame）告訴路透社，以色列將近4個月的空襲與地面軍事行動，已經破壞或摧毀黎國南部幾處文化遺址。
薩拉姆表示，儘管一週前達成停火，但以色列部隊仍占領著深入黎巴嫩境內大約10公里的區域，黎國當局尚未能全面瞭解考古遺址受損情況。
他還說道：「我們不能在占領的陰影之下進行工作。」
路透社報導，雖然以色列宣稱軍事行動是要打擊黎巴嫩政治和武裝組織真主黨（Hezbollah），但以軍仍重創黎國南部納巴蒂葉（Nabatieh）的一座中世紀後期市集。
在黎巴嫩港市泰爾（Tyre）一處聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產，有一根古老石柱的頂部受損。
聯合國教育、科學及文化組織上個月就曾發布聲明指出，他們對於泰爾市的世界遺產保護狀況表達擔憂。
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