科威特與巴林遭飛彈無人機攻擊 伊朗稱報復美軍

科威特軍方今天表示，該國遭到「敵方」飛彈與無人機攻擊，防空系統正持續攔截目標；與此同時，美國對伊朗發動新一輪空襲後，巴林也響起空襲警報。

法新社報導，科威特軍方在社群平台X發文寫道：「科威特防空部隊目前正應對敵方飛彈及無人機攻擊。呼籲全體民眾遵循相關單位發布的安全指示。」

巴林內政部也表示，空襲警報響起後已呼籲民眾「保持冷靜，前往最近的安全地點」避難。巴林境內設有美國重要海軍基地。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）宣稱已對科威特與巴林發動攻擊，以報復美國對伊朗領土的軍事行動。革命衛隊還警告，任何進一步侵略行動都將招致「毀滅性回應」。

革命衛隊發布聲明表示，已「摧毀位於科威特沙列姆基地（Ali al-Salem base）與巴林薩爾曼港（Port Salman）第五艦隊海軍基地的8個重要美軍設施」。

「任何敵對侵略行動，不論藉口為何，即使針對微小目標，都將招致毀滅性回應。」

本月中旬，在巴基斯坦協調下，美國與伊朗簽署旨在終結中東戰爭的14點諒解備忘錄。

本月27日，美軍連續第2天轟炸伊朗，稱是為回應伊朗攻擊通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）油輪的行動。

革命衛隊今天表示，已採取措施來管制荷莫茲海峽的航運，未經許可通行的船隻將面臨更嚴厲處置。

伊朗25日也曾警告，任何未經許可的船隻皆不得通過該海峽。