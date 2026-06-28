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伊朗外交部開罵！譴責美軍違反停火 痛批「背信是美國本性」

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美軍連續第二天攻擊伊朗 商船仍繼續穿越海峽

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國軍方表示，商船仍持續穿越荷莫茲海峽。法新社
美國軍方表示，商船仍持續穿越荷莫茲海峽。法新社

美軍周六（27日）對伊朗發動連續第二天的攻擊，目標包括軍事監視基礎設計、通訊系統、防空營地、無人機貯存設施及水雷部署能力，原因是伊朗攻勢穿過荷莫茲海峽的油輪及貨櫃輪等商船，這也使美、伊之間的停戰協議益發脆弱；但美國軍方表示，商船仍持續穿越荷莫茲海峽。

川普也在社群媒體上貼文表示，「美國戰機打擊伊朗的飛彈與無人機貯存位置，及海岸雷達營，因為伊朗再度違反停戰協議」。

他也說，「很可能他們將學不到教訓。可能到某一點我們不再能夠理性時，並將被迫以軍事行動來完成我們一開始就非常成功的工作。如果發生這種情況，伊朗伊斯蘭共和國將不再存在」。

伊朗周四以無人機攻機掛新加坡旗的貨櫃船「長麗輪」（Ever Lovely），又有報導指稱伊朗攻擊另一艘駛入荷莫茲海峽、滿載石油的巴拿馬籍油輪Kiku號，美軍因而於周五、六對伊朗連續發動攻擊。

國際海運組織周五已暫停協助撤出滯留波斯灣船隻的行動。美軍中央指揮部表示，「商船仍持續穿越荷莫茲海峽」。

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