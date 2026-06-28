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美伊互轟報復 荷莫茲海峽戰火危及停火協議

中央社／ 德黑蘭27日綜合外電報導

美軍表示已對伊朗目標進行反擊，報復伊朗再度攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這一重要航道的船隻，這讓美國與伊朗之間脆弱的停火協議今天陷入岌岌可危的境地。

法新社報導，此番衝突讓旨在結束美以兩國於2月底發動之戰爭的談判進程，再度陷入緊張。這同時也凸顯這條全球最重要的石油與其他大宗商品海上航道，目前依然面臨風險。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，已打擊伊朗境內「多個目標」，且此次行動是對一艘懸掛巴拿馬國旗的基庫號（Kiku）遭伊朗無人機攻擊的回應。這艘油輪當時載運約200萬桶原油。

美軍表示，最新一波反擊行動主要針對「監控基礎設施、通訊系統、防空設施、無人機儲存設施，以及布雷能力」。

伊朗媒體報導，伊朗南部的西里克（Sirik）和葛希姆（Qeshm）地區傳出數起爆炸聲。

美國昨天也發動空襲，並表示這是為了回應伊朗對另一艘長麗輪（Ever Lovely）貨輪的攻擊。

伊朗今天表示，他們也發動了報復行動，擊中美國在波斯灣境內的目標。

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