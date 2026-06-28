伊朗報復轟炸美軍8處目標！放話「迎接地獄」恐全面中止協議

紐約時報報導，美國中央司令部於美東27日晚間空襲伊朗境內10處軍事目標，伊朗伊斯蘭革命衛隊於當地28日清晨證實，發射無人機與彈道飛彈攻擊美軍位於巴林與科威特共8處據點，並放話美軍基地未來幾天將「迎接地獄」，恐全面中止初步和平協議和談判。

伊朗官媒發表革命衛隊聲明指出，伊朗軍方28日清晨，以無人機與彈道飛彈攻擊美軍第五艦隊在巴林的海軍基地及科威特威特賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）在內共8個美方目標，報復美軍空襲伊朗南部城市西里克（Sirik）。

總部位於倫敦的伊朗反對派媒體「伊朗國際」報導，革命衛隊海軍司令部在X發文表示，美國對西里克的盲目打擊，無法削弱伊朗對荷莫茲海峽的掌控；革命衛隊針對違規船隻的打擊，是在提醒何謂安全通行的正確航線。

革命衛隊這則貼文並放話：「至於美國在區域內的基地，那是另一回事。它們未來幾天將迎接地獄。」

半島電視台報導，在此之前，革命衛隊聲明重申，根據初步和平協議，荷莫茲海峽通行管制安排由伊朗負責；現在起，伊朗將對違規船隻採取更強硬行動。若美國持續侵略，伊朗將作出更嚴厲回應，美國也將遭受毀滅性反擊。

聲明最後明確警告，若美國這些攻擊持續，諒解備忘錄與正在進行的談判都將中止。相較先前聲明，措辭更強硬。

中央司令部27日證實針對伊朗境內目標發動第二波打擊，且鎖定目標擴大，報復伊朗當日稍早攻擊懸掛巴拿馬國旗的油輪「基庫號」，這是美伊連續第三天在荷莫茲海峽駁火。

美國總統川普稍早發文指控伊朗違反停火，稱德黑蘭恐怕永遠學不會教訓，威脅訴諸軍事手段，「若真如此，伊朗將不復存在」。