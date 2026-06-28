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紐時：美伊「一個協議各自表述」！條款埋雷引爆荷莫茲海峽新戰火

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普26日在白宮橢圓辦公室。歐新社
美國總統川普26日在白宮橢圓辦公室。歐新社

美伊過去72小時輪流在荷莫茲海峽開火，使本就脆弱的初步和平協議岌岌可危。紐約時報報導，問題根源在於，美方與伊朗達成協議時，同意採用模糊措辭，如今這些未明確界定的條款，包括荷莫茲海峽航線與收費問題等出現歧見，開始反噬和平進程。

這波衝突導火線，是伊朗軍方25日攻擊通過荷莫茲海峽的「長麗輪」。美國中央司令部隨後於26日深夜展開報復，打擊伊朗飛彈與無人機存放地點，以及沿岸雷達設施。中央司令部27日再表示，伊朗當日凌晨攻擊懸掛巴拿馬國旗的油輪「基庫號」，美方因此發動第二波打擊。

紐時指出，美伊同意的和談備忘錄要求伊朗在60天內，「盡最大努力作出安排，確保商船安全通過」荷莫茲海峽。關鍵在於，協議並未定義何謂「安排」與「最大努力」。

伊朗似乎將這段文字解讀為，德黑蘭可指定船隻行經航線。長麗輪遇襲前數小時，伊朗曾警告通過海峽的唯一航線是進入伊朗水域，阻止船隻使用另一條由美國支持、位於海峽南側、沿著阿曼海岸線的替代航線。

巴黎政治學院國際研究中心助理教授格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）表示，這項臨時協議「依賴刻意保留彈性的措辭，因為那大概是讓協議過關的唯一辦法」。她說，但所謂的彈性，只有在雙方對同一套模糊條款有相近理解時，才撐得下去。

國際政治風險諮詢公司「歐亞集團」資深分析師布魯（Gregory Brew）表示，伊朗正測試對海峽航運的掌控力；只要美國不升高回應，德黑蘭就可能以低強度軍事行動，迫使船隻改走伊朗可控制的航線。

美伊因海峽航運再度升溫，使得美國副總統范斯稱雙方已建立降溫管道的說法受到質疑。多家伊朗媒體引述伊斯蘭革命衛隊發言人駁斥，稱雙方並未就海峽問題設立任何熱線。

伊朗文人政府與軍方均主張，戰後應由伊朗管理海峽交通，甚至有權向船隻收取服務費；但美國國務卿魯比歐本周才強調，沒有任何國家可向通過海峽的船隻收費。

然而，臨時協議僅保證船隻60天內可免費通過海峽。

格拉耶夫斯基指出，華府將免收通行費視為一項永久原則，但德黑蘭把60天豁免解讀為一項策略性暫停，認為那只是為了達成協議而接受的安排。

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