影／美軍空襲伊朗畫面曝光！狂轟10處目標 伊朗軍方撂重話了

半島電視台報導，美國中央司令部27日證實針對伊朗境內目標發動新一波打擊，鎖定荷莫茲海峽及其周邊10個軍事據點，並在社群平台公布行動畫面。伊朗伊斯蘭革命衛隊回應強調，荷莫茲海峽交通安排由德黑蘭負責，不僅違規船隻將受到強力處置，任何敵方侵略也將遭受「毀滅性回應」。

中央司令部表示，伊朗在美東27日凌晨4時30分發射一架單程攻擊無人機，擊中「基庫號」（M/T Kiku）。這艘油輪當時載運逾200萬桶原油，正在荷莫茲海峽附近航行。伊朗未證實對這起攻擊負責。

中央司令部稍早在社群平台X公布行動影片表示，美國海軍與空軍戰機27日晚間空襲伊朗在荷莫茲海峽及其周邊共10處軍事目標，回應伊朗對基庫號的無人機攻擊。

紐約時報報導，美軍新一波打擊相較26日攻勢更擴大，鎖定伊朗軍事監視基礎設施、通訊系統、防空陣地、無人機儲存設施，以及布雷能力。

在美伊最新一波交火後，革命衛隊重申，根據美伊臨時協議，「荷莫茲海峽交通管制安排」由德黑蘭負責。

聲明稱，從現在起，違規船隻將比過去受到更強力處置。

革命衛隊也警告，「任何可能的敵方侵略，不論基於任何藉口」，例如美國過去幾天發動的攻擊，都將遭到「毀滅性回應」。聲明並補充，違反停火將牴觸諒解備忘錄，「並將導致相關進程完全停擺」。