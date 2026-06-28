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美軍再度空襲伊朗 回應商船遭無人機攻擊

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美軍今天再次對伊朗目標發動空襲，鎖定多處設施，稱是「直接回應伊朗持續針對商船的侵略行動」。

路透社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍中央司令部在聲明中指出：「美軍戰機針對伊朗的軍事監控設施、通訊系統、防空據點、無人機儲存設施及布雷能力進行打擊。」

這次追加打擊，是因伊朗25日在關鍵航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近對一艘商船發動攻擊。美軍並於隔天在荷莫茲海峽一帶對伊朗發動空襲。

中央司令部表示，在美國因伊朗攻擊貨輪「長麗輪」（Ever Lovely）而發動空襲後，伊朗原有機會遵守停火協議，但其部隊仍於美東時間今天凌晨4時30分發動單向攻擊無人機，擊中油輪「基庫號」（M/TKiku），等同選擇不遵守停火協議。

不過，美國中央司令部在聲明最後也強調，目前商船仍持續在荷莫茲海峽正常營運。

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