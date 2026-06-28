分歧未解 以黎美3方協議

以色列、黎巴嫩與美國廿六日簽署一項三方框架協議，為長期敵對的以黎達成和平協議鋪路。此一細節尚未公布的協議，是以黎五輪談判後的成果。以色列總理內唐亞胡同日則說，根據該協議，以軍將續留其控制的絕大部分黎南「安全區」內。

該協議包括一個「試點」的做法，即以軍會「允許」黎軍接管兩個原由以軍占領的黎巴嫩地區，而這兩個主權屬黎巴嫩的地區就是「試點地區」，並由美國負責監督。該協議也包括旨在解除黎巴嫩真主黨武裝的進程。

美國國務卿魯比歐在簽署儀式說，該協議開始建立持久和平及安全的框架，但這只是開端，未來還有諸多工作要做。

黎巴嫩總統奧恩聲明，絕不接受其他國家任何形式的占領。黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德也說，該協議是恢復黎巴嫩主權和領土完整、確保永久且最終停止敵對行動，並讓黎巴嫩人民重返家園的第一步；以色列駐美大使萊特爾則稱，根據該協議，「伊朗將被排除在外，真主黨也將退出，而以黎通往和平的道路將開啟」。

然而，以色列和真主黨廿六日均表明，以真間依然存在重大分歧。黎巴嫩官媒廿七日報導，一架以色列無人機同日攻擊黎南的納巴蒂葉地區。

真主黨仍保有不受黎巴嫩政府控制的強大武裝力量。真主黨領袖卡西姆廿六日明言，以色列除了全面撤出黎巴嫩每一寸土地，此外別無選擇。內唐亞胡同日在預錄影片重申，只要真主黨沒解除武裝，以色列就沒打算從黎巴嫩撤軍。

在來自美國的壓力下，以黎高官自四月起在華府直接談判，此輪談判自廿三至廿六日。雙方四月十七日宣布「停火」，但以軍與真主黨仍持續交戰。