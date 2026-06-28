貨輪遇襲 美伊再因荷莫茲海峽駁火

對於懸掛新加坡國旗的長榮海運「長麗輪」日前在荷莫茲海峽（下稱海峽）遭伊朗攻擊，美國總統川普廿六日在自創社媒真實社群寫道，伊朗向通行海峽的船舶發射至少四架自殺無人機，其中一架擊中一艘非常大型且昂貴的貨輪甲板；美國擊落其餘無人機，「這明顯愚蠢地違反美伊停火協議」。

伊朗廿七日對波灣國家境內的美國目標展開報復。巴林外交部表示，對多架伊朗無人機同日拂曉攻擊巴林領土且公然侵犯巴林主權，予以最強烈譴責，伊朗此舉破壞為和平所做的努力。

英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）廿七日指出，遭「不明拋射體」擊中的「基庫號」油輪也受損，該油輪懸掛巴拿馬國旗。由美國等西方國家海軍聯盟管理的聯合海事資訊中心（ＪＭＩＣ）同日宣布，將海峽的海上安全威脅等級從中等調高至「顯著」。

美國中央司令部廿六日在社媒Ｘ寫道，美軍同日攻擊伊朗，作為一艘商船（即長麗輪）經海峽時遭攻擊的強力回應。美國派軍機攻擊伊朗的飛彈及無人機儲存地點及沿岸雷達站。

美國官員對哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）說，共六架美軍從地面起降的飛機空襲四個伊朗目標。美聯社及美國國會山莊報也引述美國官員報導，這次空襲歷時約一小時結束。

美國副總統范斯廿六日也在社媒發文表示，「伊朗簽署停火協議，我們也信守這項協議。如果他們對諒解備忘錄（ＭＯＵ）的執行方式有異議，可直接溝通。但要是訴諸暴力，必將受到武力回擊」。

美國中央司令部強調，美軍會持續為通行海峽的商船，提供安全通行的協調與支援，也會持續駐防和警戒，確保美伊各項協議均獲遵守且全面有效。

伊朗國會國安委員會主席阿吉齊廿六日則在社媒發文批評美國違反停火協議的行為「魯莽」，並主張根據該ＭＯＵ，海峽是「由伊朗管轄」，「這不是違反停火協議，而是停火管控」；伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）同日聲明，作為報復，已鎖定美軍在波斯灣地區的多個目標攻擊；伊朗外交部廿七日也聲明，指控美國中央司令部上述的空襲違反該ＭＯＵ，伊朗會根據國際法，維護國家主權及安全。