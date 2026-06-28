美空襲伊朗 回應貨輪遭攻擊 兩國協議岌岌可危

美國26日對伊朗發動空襲，以回應伊朗無人機襲擊貨輪事件，伊朗革命衛隊隨後揚言反擊美軍據點，27日巴林便遭到轟炸，同日荷姆茲海峽又有一艘油輪遇襲，加上黎巴嫩真主黨領導人表示以黎美三國簽署的框架協議無效，使美伊先前達成停戰並啟動後續談判的協議岌岌可危。

伊朗無人機27日攻擊美國海軍第五艦隊駐紮地巴林，後者外交部也發布聲明，譴責伊朗的襲擊違反了共同備忘錄（MOU）內容。而美方26日之所以打擊伊朗的飛彈、無人機儲存地及沿海雷達裝置，也是因為美方認為，伊朗日前攻擊商船「顯然是愚蠢地違反停火協議」。

長榮海運旗下懸掛新加坡旗幟的長麗輪，當地時間25日遭一架伊朗無人機攻擊，所幸無人傷亡。另外，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）27日指出，在荷莫茲海峽又有一艘油輪遇襲，船橋受損，但船員均平安、也未傳出環境汙染情事。聯合海事資訊中心（JMIC）則把該地區船舶的威脅等級由中等上調至「顯著」（Significant）。

隨著油輪在過去兩周陸續駛離荷莫茲海峽，導致供應增加，國際油價已下跌至接近戰前水準。但要完全解決全球能源危機，需要將通過海峽的雙向交通維持在戰前水準，唯有在航運公司認為夠安全才有可能實現。

華盛頓一直在推動一條沿著阿曼海岸的南部航道，而德黑蘭當局想推動對使用海峽收取費用，並希望船隻使用通過其水域且在其控制下的北部航線。

伊朗當局曾多次重申，禁止在該國指定的航線以外航行。據了解，上周稍早，部分船隻在收到無線電指令要求不得穿越該區域後，已調頭返航。

彭博引述知情人士報導，阿曼已告知歐洲官員，荷莫茲海峽不可能恢復到戰前的狀況，行經的船隻可能需要繳納一些費用。

知情人士透露，阿曼官員表示，始終都會遵守國際海洋法，但與海峽淨化或協助船舶航行相關的服務，可能會收取費用。目前尚不清楚這些費用是否都是強制性的。