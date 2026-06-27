快訊

病情好轉跡象！吳明賢脫離葉克膜、啟動「低溫治療」 助加快甦醒

金曲紅毯／不怕走光！樂團主唱挑戰「人生最大尺度」 深V薄紗戰袍登紅毯

飛機電台被關閉？小飛機撞北京最高樓「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13人受傷

控遭多架伊朗無人機攻擊 巴林指責德黑蘭破壞和平

中央社／ 麥納瑪27日綜合外電報導

巴林外交部今天表示，多架伊朗無人機以巴林為目標，並就美國和伊朗簽署結束中東戰爭的協議以來首次相互進行打擊一事，指責德黑蘭破壞為促進和平所作努力。

法新社報導，巴林外交部表示，巴林「對於多架伊朗無人機星期六拂曉攻擊其領土、公然侵犯其主權一事，予以最強烈譴責」，強調伊朗攻擊之舉「破壞和平努力」。

在美國對伊朗國內發動空襲後，德黑蘭今天指控華府違反結束衝突的和平協議，並且表示已經對美國在波斯灣的目標展開報復攻擊。

美軍中央司令部（US Central Command）指出，在伊朗以一架單向攻擊無人機襲擊長榮海運「長麗輪」（Ever Lovely）後，美軍出動軍機打擊伊朗的飛彈和無人機庫，以及沿海雷達站，作為回應。

美軍表示，懸掛新加坡國旗的「長麗輪」遭到伊朗襲擊時，正沿著阿曼沿岸駛離荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。

中央司令部指出，伊朗部隊針對商業航運不合理的挑釁行為，「顯然違反停火協議」。

伊朗 巴林 德黑蘭 以色列 美國

延伸閱讀

回應貨輪荷莫茲海峽遇襲 美軍攻擊伊朗無人機儲存地

伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普！美軍空襲報復 革命衛隊嗆反擊

伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽船隻 川普批違反停火協議

美軍公開最新空襲畫面！范斯警告伊朗：有意見打電話 否則以暴制暴

相關新聞

美軍公開最新空襲畫面！范斯警告伊朗：有意見打電話 否則以暴制暴

伊朗25日發射無人機，襲擊正在荷莫茲海峽航行的長榮海運「長麗輪」（M/V Ever Lovely），美軍26日再度對伊朗發動攻擊，中央司令部（CENTCOM）隨後公布空襲畫面。美國副總統范斯則發文警告，若德黑蘭有不同意見，可以直接打電話溝通，否則「暴力將以暴力回應」。

美伊簽署停火協議後首度互轟 范斯強硬放話

美國今天對伊朗發動空襲，以回應伊朗無人機襲擊荷莫茲海峽貨輪事件，伊朗革命衛隊隨後反擊美軍據點。這是美伊上週簽署諒解備忘錄...

搭乘華府首航直飛返台 韓國瑜讚台美夥伴關係新里程碑

長榮航空於美東時間26日首航華盛頓特區–桃園航線，於起飛前在華盛頓杜勒斯國際機場舉行記者會。搭乘首航返台的立法院長韓國瑜稱讚這是台美夥伴關係發展的新里程碑。

伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普！美軍空襲報復 革命衛隊嗆反擊

伊朗25日以單向攻擊無人機襲擊位於荷莫茲海峽的長榮海運「長麗輪」（M/V Ever Lovely），雖未造成人員傷亡，船舶也持續航行，但美國仍於26日再度對伊朗發動攻擊，顯示雙方達成的脆弱停火可能正瀕臨瓦解。

破壞停火協議？川普指控伊朗無人機攻擊商船貨輪

美國總統川普26日指控伊朗打破美伊之間的停火協議，稱伊朗向通行荷莫茲海峽的船隻發射多架單程攻擊無人機，其中一架擊中一艘貨輪。

長榮長麗輪荷莫茲海峽遇襲 「人船貨均安」

英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）廿五日說，一艘貨輪聲稱在阿曼附近遭「投射物」擊中。路透同日引述四位消息人士報導，確認遭攻擊的是懸掛新加坡國旗的長榮海運「長麗輪」。伊朗副外長加里巴巴迪廿六日在社媒Ｘ寫道，若沒跟德黑蘭先協調，不保證外國船舶能安全通過海峽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。