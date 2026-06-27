控遭多架伊朗無人機攻擊 巴林指責德黑蘭破壞和平

巴林外交部今天表示，多架伊朗無人機以巴林為目標，並就美國和伊朗簽署結束中東戰爭的協議以來首次相互進行打擊一事，指責德黑蘭破壞為促進和平所作努力。

法新社報導，巴林外交部表示，巴林「對於多架伊朗無人機星期六拂曉攻擊其領土、公然侵犯其主權一事，予以最強烈譴責」，強調伊朗攻擊之舉「破壞和平努力」。

在美國對伊朗國內發動空襲後，德黑蘭今天指控華府違反結束衝突的和平協議，並且表示已經對美國在波斯灣的目標展開報復攻擊。

美軍中央司令部（US Central Command）指出，在伊朗以一架單向攻擊無人機襲擊長榮海運「長麗輪」（Ever Lovely）後，美軍出動軍機打擊伊朗的飛彈和無人機庫，以及沿海雷達站，作為回應。

美軍表示，懸掛新加坡國旗的「長麗輪」遭到伊朗襲擊時，正沿著阿曼沿岸駛離荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。

中央司令部指出，伊朗部隊針對商業航運不合理的挑釁行為，「顯然違反停火協議」。