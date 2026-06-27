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美軍公開最新空襲畫面！范斯警告伊朗：有意見打電話 否則以暴制暴

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美軍公開最新空襲畫面！范斯警告伊朗：有意見打電話 否則以暴制暴

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗25日發射無人機，襲擊正在荷莫茲海峽航行的貨輪，美軍26日再度對伊朗發動攻擊，中央司令部（CENTCOM）隨後公布空襲畫面。照片翻攝：X / CENTCOM
伊朗25日發射無人機，襲擊正在荷莫茲海峽航行的貨輪，美軍26日再度對伊朗發動攻擊，中央司令部（CENTCOM）隨後公布空襲畫面。照片翻攝：X / CENTCOM

伊朗25日發射無人機，襲擊正在荷莫茲海峽航行的長榮海運「長麗輪」（M/V Ever Lovely），美軍26日再度對伊朗發動攻擊，中央司令部（CENTCOM）隨後公布空襲畫面。美國副總統范斯則發文警告，若德黑蘭有不同意見，可以直接打電話溝通，否則「暴力將以暴力回應」。

CENTCOM部稍早表示，美軍飛機打擊伊朗的飛彈與無人機儲存地點，以及沿海雷達設施。獨立調查新聞網站Drop Site報導，CENTCOM發布影片，聲稱畫面顯示美軍鎖定伊朗西里克（Sirik）多個目標。伊朗則表示，西里克碼頭周邊地區遭到擊中。

「X」上的開放來源情報帳號 OSINTdefender 指出，CENTCOM公布畫面顯示，空襲地點位於伊朗南部城市西里克附近、由革命衛隊海軍運作的沙希德．拉赫巴爾海軍基地（Shahid Raahbar Naval Base），目標似乎是一座通信塔。

范斯則在「X」引用CENTCOM聲明，並寫道：「伊朗簽署了停火協議，我們已經遵守了。如果他們對備忘錄有不同意見，可以打電話討論；但暴力將以暴力回應。」

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