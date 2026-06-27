快訊

嘉義民宅凌晨惡火！太保市農會前秘書父女倆葬身火窟

16縣市豪大雨特報下到晚上！慎防短延時強降雨

國泰金郭明鑑兼職爭議大轉折 為何蔡宏圖出面「懇談」

美伊簽署停火協議後首度互轟 范斯強硬放話

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國副總統范斯。路透
美國副總統范斯。路透

美國今天對伊朗發動空襲，以回應伊朗無人機襲擊荷莫茲海峽貨輪事件，伊朗革命衛隊隨後反擊美軍據點。這是美伊上週簽署諒解備忘錄後首度互轟。美國副總統范斯發出強硬警告。

綜合路透社和法新社報導，范斯（JD Vance）表示，美方已遵守停火協議，也就是先前簽署的諒解備忘錄，並警告伊朗勿再進一步攻擊。

范斯在社群平台X上表示：「伊朗簽署停火協議，我們已遵守。如果他們對諒解備忘錄的執行方式有異議，可以打電話。但訴諸暴力將遭遇暴力回應。」

美國今天指控伊朗在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）攻擊一艘貨輪後互相發動空襲，為脆弱的停火局勢再添變數。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，「伊朗部隊對商業航運的無端侵略行徑明顯違反停火協議」，美軍因此對伊朗飛彈與無人機儲存地點以及沿海雷達站發動空襲，以示回應。

美軍中央司令部形容這次行動是對「昨天一艘商船行經荷莫茲海峽時遭到攻擊」事件的「強力回應」。

伊朗官方電視台在當地時間27日清晨報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，他們鎖定美軍在波斯灣地區的據點攻擊，以報復美軍空襲。

革命衛隊說：「如果侵略行為再度發生，我方反擊會比這次更廣泛。」

美國未立即就伊朗聲稱襲擊美方目標的報導做出回應。

范斯 伊朗 荷莫茲海峽 以色列 美國

延伸閱讀

伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普！美軍空襲報復 革命衛隊嗆反擊

回應貨輪荷莫茲海峽遇襲 美軍攻擊伊朗無人機儲存地

伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽船隻 川普批違反停火協議

破壞停火協議？ 川普指控伊朗無人機攻擊商船貨輪

相關新聞

美伊簽署停火協議後首度互轟 范斯強硬放話

美國今天對伊朗發動空襲，以回應伊朗無人機襲擊荷莫茲海峽貨輪事件，伊朗革命衛隊隨後反擊美軍據點。這是美伊上週簽署諒解備忘錄...

搭乘華府首航直飛返台 韓國瑜讚台美夥伴關係新里程碑

長榮航空於美東時間26日首航華盛頓特區–桃園航線，於起飛前在華盛頓杜勒斯國際機場舉行記者會。搭乘首航返台的立法院長韓國瑜稱讚這是台美夥伴關係發展的新里程碑。

伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普！美軍空襲報復 革命衛隊嗆反擊

伊朗25日以單向攻擊無人機襲擊位於荷莫茲海峽的長榮海運「長麗輪」（M/V Ever Lovely），雖未造成人員傷亡，船舶也持續航行，但美國仍於26日再度對伊朗發動攻擊，顯示雙方達成的脆弱停火可能正瀕臨瓦解。

破壞停火協議？川普指控伊朗無人機攻擊商船貨輪

美國總統川普26日指控伊朗打破美伊之間的停火協議，稱伊朗向通行荷莫茲海峽的船隻發射多架單程攻擊無人機，其中一架擊中一艘貨輪。

長榮長麗輪荷莫茲海峽遇襲 「人船貨均安」

英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）廿五日說，一艘貨輪聲稱在阿曼附近遭「投射物」擊中。路透同日引述四位消息人士報導，確認遭攻擊的是懸掛新加坡國旗的長榮海運「長麗輪」。伊朗副外長加里巴巴迪廿六日在社媒Ｘ寫道，若沒跟德黑蘭先協調，不保證外國船舶能安全通過海峽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。