美伊簽署停火協議後首度互轟 范斯強硬放話

美國今天對伊朗發動空襲，以回應伊朗無人機襲擊荷莫茲海峽貨輪事件，伊朗革命衛隊隨後反擊美軍據點。這是美伊上週簽署諒解備忘錄後首度互轟。美國副總統范斯發出強硬警告。

綜合路透社和法新社報導，范斯（JD Vance）表示，美方已遵守停火協議，也就是先前簽署的諒解備忘錄，並警告伊朗勿再進一步攻擊。

范斯在社群平台X上表示：「伊朗簽署停火協議，我們已遵守。如果他們對諒解備忘錄的執行方式有異議，可以打電話。但訴諸暴力將遭遇暴力回應。」

美國今天指控伊朗在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）攻擊一艘貨輪後互相發動空襲，為脆弱的停火局勢再添變數。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，「伊朗部隊對商業航運的無端侵略行徑明顯違反停火協議」，美軍因此對伊朗飛彈與無人機儲存地點以及沿海雷達站發動空襲，以示回應。

美軍中央司令部形容這次行動是對「昨天一艘商船行經荷莫茲海峽時遭到攻擊」事件的「強力回應」。

伊朗官方電視台在當地時間27日清晨報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，他們鎖定美軍在波斯灣地區的據點攻擊，以報復美軍空襲。

革命衛隊說：「如果侵略行為再度發生，我方反擊會比這次更廣泛。」

美國未立即就伊朗聲稱襲擊美方目標的報導做出回應。