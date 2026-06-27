回應貨輪荷莫茲海峽遇襲 美軍攻擊伊朗無人機儲存地

美伊簽署終戰備忘錄，啟動後續談判之際，又傳出有船隻在通行荷莫茲海峽時遇襲。美軍今天表示，伊朗以無人機襲擊長榮海運「長麗輪」後，美軍出動軍機打擊伊朗的飛彈與無人機儲存地點，以及沿海雷達站，作為回應。

美軍中央司令部（US Central Command）在Ｘ平台發文表示，部隊今天針對伊朗發動打擊，作為昨天一艘商用船隻行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時遭到攻擊的「強力回應」。

中央司令部指出，在伊朗以一架單向攻擊無人機襲擊「長麗輪」（Ever Lovely）後，美軍出動軍機打擊伊朗的飛彈及無人機儲存地點，以及沿岸雷達站。

美軍表示，懸掛新加坡旗的「長麗輪」遭到伊朗襲擊時，正沿著阿曼沿岸駛離荷莫茲海峽。

中央司令部指出，伊朗部隊針對商業航運不合理的挑釁行為，「顯然違反停火協議」。隨著經由這條重要國際貿易廊道的商業往來日益頻繁，伊朗的危險舉措破壞了航行自由。

中央司令部強調，將持續為行經荷莫茲海峽的商船提供安全通行協調與支援。美軍將保持部署與戒備，以確保與伊朗達成的協議受到遵守，全面有效執行。

美國總統川普（Donald Trump）稍早也在社群媒體發文表示，伊朗向行經這條重要航道的船隻發射至少4架無人機，其中一架擊中一艘大型貨輪的上層甲板，雖造成該船受損，但仍能繼續航行，美國則擊落其他3架無人機。

他並抨擊伊朗「愚蠢」違反停火協議。

長榮海運發布聲明表示，長榮海運新加坡公司所屬「長麗輪」依照英國海事貿易行動辦公室建議航路，在通過荷莫茲海峽期間，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。經船員初步檢查，發現屋檐處和駕駛室窗戶受損，但人船貨均安，這艘船已平安駛離該海峽。

美伊日前簽署結束中東戰爭的備忘錄，內容包括美國、伊朗及其在當前戰爭中的盟友，透過簽署本備忘錄，宣布立即且永久終止在所有戰線的軍事行動。