快訊

伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普！美軍空襲報復 革命衛隊嗆反擊

雷雨交加 中南部5縣市淹水警戒 彰化人被嚇醒：超怕一早咕嚕咕嚕

分科測驗衝刺／地理科強調跨領域素養 圖表題占比高 時事必知AI、暖化

聽新聞
0:00 / 0:00

黎巴嫩、以色列與美國簽署三方框架協議 為和平鋪路

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

黎巴嫩、以色列美國今天在華府簽署一項三方框架協議，為這兩個長期敵對的中東國家達成和平協議鋪平道路。

法新社報導，這項細節尚未公布的框架協議是歷經五輪會談後的成果，旨在結束雙方數十年來的敵對狀態，以及以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）數週來的戰鬥。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在簽署儀式上表示，這項協議「開始建立持久和平與安全的框架」，但他也強調「這只是開端中的開端，未來還有許多工作要做」。

黎巴嫩駐美大使穆阿瓦德（Nada HamadehMoawad）指出，這項協議「是恢復黎巴嫩主權與領土完整、確保永久且最終停止敵對行動，以及讓我國人民重返家園的第一步」。

以色列駐美大使萊特爾（Yechiel Leiter）表示，根據這項協議，「伊朗將被排除在外，真主黨也將退出，而以色列與黎巴嫩通往和平的道路則將開啟。」

儘管黎巴嫩、以色列與美國三方完成簽署，但以色列與真主黨今天都表明，雙方仍存在重大分歧。真主黨雖為黎巴嫩政府一部分，但仍保有不受國家控制的強大武裝力量。

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）指出，以色列「除了全面撤出黎巴嫩每一寸土地之外別無選擇」，其部隊「必須無條件撤離」。

然而，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則稱，只要真主黨未解除武裝，以色列就沒有撤軍打算。

在美國施壓下，黎巴嫩與以色列官員今年4月開始在華府展開直接談判，雙方於4月17日宣布停火，但最終未能阻止戰火延續。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

以黎官員華府會談 商討以色列軍方撤離與試點部署安排

雙頭馬車？范斯、魯比歐外交立場不同調 凸顯川普政府內部分歧

伊朗還能在荷莫茲收通行費嗎？魯比歐：任何國家都不得在國際水道收錢

川普：伊朗通知美國 荷莫茲不收費

相關新聞

伊朗襲擊長榮貨輪惹怒川普！美軍空襲報復 革命衛隊嗆反擊

伊朗25日以單向攻擊無人機襲擊位於荷莫茲海峽的長榮海運「長麗輪」（M/V Ever Lovely），雖未造成人員傷亡，船舶也持續航行，但美國仍於26日再度對伊朗發動攻擊，顯示雙方達成的脆弱停火可能正瀕臨瓦解。

破壞停火協議？川普指控伊朗無人機攻擊商船貨輪

美國總統川普26日指控伊朗打破美伊之間的停火協議，稱伊朗向通行荷莫茲海峽的船隻發射多架單程攻擊無人機，其中一架擊中一艘貨輪。

長榮長麗輪荷莫茲海峽遇襲 「人船貨均安」

英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）廿五日說，一艘貨輪聲稱在阿曼附近遭「投射物」擊中。路透同日引述四位消息人士報導，確認遭攻擊的是懸掛新加坡國旗的長榮海運「長麗輪」。伊朗副外長加里巴巴迪廿六日在社媒Ｘ寫道，若沒跟德黑蘭先協調，不保證外國船舶能安全通過海峽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。