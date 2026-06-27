伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽船隻 川普批違反停火協議

美伊簽署終戰備忘錄，啟動後續談判之際，傳出有船隻在通行荷莫茲海峽時遇襲。美國總統川普今天表示，伊朗向行經這條重要航道的船隻發射至少4架無人機，其中一架擊中一艘大型貨輪；他直批德黑蘭「愚蠢」違反停火協議。

川普（Donald Trump）今天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，伊朗向行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻發射至少4架單向攻擊無人機，其中一架擊中一艘大型貨輪的上層甲板，雖造成該船受損，但仍能繼續航行，美國則擊落其他3架無人機。

他並抨擊伊朗此舉說：「顯而易見，這愚蠢地違反了我們的停火協議。」

外媒報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）昨天表示，一艘貨輪聲稱在阿曼附近遭到投射物擊中。兩名美國官員指出，是伊朗向這艘船開火；而由德黑蘭成立以管理通行申請的「波斯灣海峽管理局」（Persian Gulf Strait Authority）則說，未行駛於設定航線的船隻，將無法保證安全通行。

4名消息人士確認受攻擊船隻為懸掛新加坡旗的「長麗輪」（Ever Lovely）。一名安全消息人士指出，這艘船很可能是遭到無人機鎖定攻擊。

長榮海運發布聲明表示，長榮海運新加坡公司所屬「長麗輪」依照英國海事貿易行動辦公室建議航路，在通過荷莫茲海峽期間，於台北時間25日晚間9時55分時，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。

長榮海運指出，經船員初步檢查，發現屋檐處和駕駛室窗戶受損，但人船貨均安，主機航儀一切正常，這艘船已平安駛離荷莫茲海峽。

美伊日前簽署結束中東戰爭的備忘錄，內容包括美國、伊朗及其在當前戰爭中的盟友，透過簽署本備忘錄，宣布立即且永久終止在所有戰線的軍事行動；美國和伊朗承諾最長在60天內（經雙方同意可延長）進行談判並達成最終協議。