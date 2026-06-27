破壞停火協議？川普指控伊朗無人機攻擊商船貨輪

美國總統川普26日指控伊朗打破美伊之間的停火協議，稱伊朗向通行荷莫茲海峽的船隻發射多架單程攻擊無人機，其中一架擊中一艘貨輪。

川普26日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，伊朗向通行荷莫茲海峽的船隻至少發射四架單程攻擊無人機，其中一架確實擊中一艘非常大型且昂貴的貨輪，不過該貨輪仍得以繼續航行。

川普指出，美方擊落其他3架無人機，並表示，這是伊朗違反美伊停火協議的愚蠢行為。