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破壞停火協議？川普指控伊朗無人機攻擊商船貨輪

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為荷莫茲海峽貨輪示意圖，非本文所指被攻擊船隻。(美聯社)
圖為荷莫茲海峽貨輪示意圖，非本文所指被攻擊船隻。(美聯社)

美國總統川普26日指控伊朗打破美伊之間的停火協議，稱伊朗向通行荷莫茲海峽的船隻發射多架單程攻擊無人機，其中一架擊中一艘貨輪。

川普26日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，伊朗向通行荷莫茲海峽的船隻至少發射四架單程攻擊無人機，其中一架確實擊中一艘非常大型且昂貴的貨輪，不過該貨輪仍得以繼續航行。

川普指出，美方擊落其他3架無人機，並表示，這是伊朗違反美伊停火協議的愚蠢行為。

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英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）廿五日說，一艘貨輪聲稱在阿曼附近遭「投射物」擊中。路透同日引述四位消息人士報導，確認遭攻擊的是懸掛新加坡國旗的長榮海運「長麗輪」。伊朗副外長加里巴巴迪廿六日在社媒Ｘ寫道，若沒跟德黑蘭先協調，不保證外國船舶能安全通過海峽。

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