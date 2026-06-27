長榮長麗輪荷莫茲海峽遇襲 「人船貨均安」

英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）廿五日說，一艘貨輪聲稱在阿曼附近遭「投射物」擊中。路透同日引述四位消息人士報導，確認遭攻擊的是懸掛新加坡國旗的長榮海運「長麗輪」。伊朗副外長加里巴巴迪廿六日在社媒Ｘ寫道，若沒跟德黑蘭先協調，不保證外國船舶能安全通過海峽。

長榮海運廿六日聲明，其新加坡公司所屬的長麗輪依ＵＫＭＴＯ建議航路，在通過荷莫茲海峽（下稱海峽）期間，於台灣時間廿五日晚間九時五十五分航經阿曼Khawr Naiwah東南方三點六浬處時，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。

經船員初步檢查，發現屋檐處及駕駛室窗戶受損，但人、船、貨均安，主機航儀一切正常，無適航性問題，已平安駛離海峽；除了長麗輪，「長麒輪」和「長蓮輪」也已平安駛離海峽且無任何異常，目前長榮海運營運的船舶皆未受困在波斯灣內。

長麗輪載重噸位約十點四萬噸，可承載八五○八個廿呎標準貨櫃；船舶全長三三四點八公尺、寬四十五點八公尺，最大吃水十四點二公尺，航速可達廿四點五節（時速約四十五點四公里）。

華爾街日報廿五日引述美國高官報導，一架無人機先飛至長麗輪的西側，再撞擊該貨輪，此舉顯示伊朗是「蓄意」攻擊。

美伊十七日雖簽署代表初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ），但至今通過海峽的船舶數量，仍遠低於二月底開戰前的每天約一三五艘水準。