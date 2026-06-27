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長榮貨輪 荷莫茲海峽遇襲 美伊停火添變數

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者余弦妙／綜合報導
長榮海運旗下懸掛新加坡旗幟的「長麗輪」（Ever Lovely）在荷莫茲海峽遭擊中，所幸無人傷亡，但已引發各界高度關注。路透
長榮海運旗下懸掛新加坡旗幟的「長麗輪」（Ever Lovely）在荷莫茲海峽遭擊中，所幸無人傷亡，但已引發各界高度關注。路透

長榮海運（2603）旗下懸掛新加坡旗幟的「長麗輪」（Ever Lovely）在荷莫茲海峽遭擊中，所幸無人傷亡，但已引發各界高度關注。聯合國國際海事組織（IMO）也暫停協助滯留荷莫茲海峽船隻撤離的計畫，凸顯美伊和平協議脆弱不堪且充滿變數。

交通部航港局昨（26）日表示，已與長榮海運保持密切聯繫，經確認船舶受損情況輕微，不影響適航性，也未造成人員傷亡，船舶目前已安全駛離荷莫茲海峽。航港局強調，長麗輪航經荷莫茲海峽期間，均依照IMO相關作業規範航行，並遵循英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）建議航路，航行安全措施符合國際規範。

長榮旗下長麗輪遇襲事件
長榮旗下長麗輪遇襲事件

至於針對目前我國是否還有郵輪仍在荷莫茲海峽，航港局表示，目前已有部分船舶陸續通過荷莫茲海峽，惟尚未完全駛離危險海域，後續會持續與國籍航商保持聯繫。

新加坡海事及港務管理局（MPA）26日發聲明表示，已獲悉掛有新加坡國旗的長麗輪在新加坡時間25日上午10時左右遭破壞，將與該船的管理公司保持密切聯繫。MPA表示非常注意這起事件，並嚴厲譴責此行為「毫無道理、令人無法容忍，且違反國際法」。

UKMTO在25日通報，一艘貨船在阿曼海岸附近遭「不明發射物」擊中，所幸無人傷亡，並建議過往船隻保持警惕。同日IMO也宣布，暫停協助滯留荷莫茲海峽船隻撤離，原因是一艘通過這條水道的船當日遭襲擊。一名美國官員表示，攻擊來自伊朗軍方。

這起事件也為美國與伊朗本月達成、旨在重新開放海峽並延長停火60天的臨時協議投下變數，再次凸顯荷莫茲海峽航運安全仍高度脆弱。

近日來通行荷莫茲海峽的船隻數量明顯回升。海事數據公司Kpler資料顯示，24日共有約70艘船舶通過荷莫茲海峽，其中包括29艘油輪，創下3月1日、也就是戰爭爆發翌日以來最繁忙的一天，但仍遠低於戰前每日約125艘船隻的水準。

伊朗革命衛隊海軍25日稍早發表聲明，表示只有伊朗公布的航線才獲准使用，警告船舶不得行駛其他航道。

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