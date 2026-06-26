聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗飛彈來襲？ 阿拉伯聯合大公國突發布警報 不久又緊急撤回
和伊朗交惡的阿拉伯聯合大公國（阿聯）26日突發布有飛彈來襲的警報。
然而，在發布後不久，阿聯當局就撤回，請居民忽略此前發布可能有飛彈即將來襲的警報。
美聯社及路透26日報導，上述警報同日在阿聯第1大城杜拜響起。但在發布後不久，當局就再發出聲明，告知民眾目前情況安全。
尚不清楚當局為何發布該警報。自2月底美國與以色列對伊朗開戰後，一旦伊朗飛彈和無人機來襲，阿聯當局就會發布類似警報。
法新社26日報導，此一虛驚一場的警報，是近1個多月阿聯當局首次發布類似警報。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。