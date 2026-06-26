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伊朗飛彈來襲？ 阿拉伯聯合大公國突發布警報 不久又緊急撤回

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為3月6日阿聯第1大城杜拜的天際線，可見163層高的哈里發塔。路透
圖為3月6日阿聯第1大城杜拜的天際線，可見163層高的哈里發塔。路透

伊朗交惡的阿拉伯聯合大公國（阿聯）26日突發布有飛彈來襲的警報。

然而，在發布後不久，阿聯當局就撤回，請居民忽略此前發布可能有飛彈即將來襲的警報。

美聯社及路透26日報導，上述警報同日在阿聯第1大城杜拜響起。但在發布後不久，當局就再發出聲明，告知民眾目前情況安全。

尚不清楚當局為何發布該警報。自2月底美國以色列對伊朗開戰後，一旦伊朗飛彈和無人機來襲，阿聯當局就會發布類似警報。

法新社26日報導，此一虛驚一場的警報，是近1個多月阿聯當局首次發布類似警報。

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