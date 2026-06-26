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要求穿越荷莫茲僅能走批准航道 伊朗示警後油輪調頭

中央社／ 德黑蘭26日綜合外電報導
伊斯蘭革命衛隊示警，經過全球能源咽喉要道荷莫茲海峽「只能依照伊朗公告的航道通行」。已有至少3艘油輪調頭離開。 路透社
伊斯蘭革命衛隊示警，經過全球能源咽喉要道荷莫茲海峽「只能依照伊朗公告的航道通行」。已有至少3艘油輪調頭離開。 路透社

國營伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，伊斯蘭革命衛隊示警，經過全球能源咽喉要道荷莫茲海峽「只能依照伊朗公告的航道通行」。已有至少3艘油輪調頭離開。

半島電視台（Al Jazeera）引述伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（Islamic Republic of Iran Broadcasting）報導稱：「目前在這個區域唯一適用的法律依然是伊朗伊斯蘭共和國及伊斯蘭革命衛隊（Islamic RevolutionaryGuard Corps）海軍的法律。」

根據伊朗國營電視台報導，至少有3艘試圖「未經授權」通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的外國油輪，在革命衛隊示警後調頭離開。

一艘懸掛新加坡國旗的貨輪昨天在荷莫茲海峽遭到不明投射物攻擊，促使聯合國取消原定撤離1萬1000名海員脫困的行動。

德黑蘭沒有承認進行這起攻擊，但已經多次警告切勿在未經授權下穿越該水道。

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