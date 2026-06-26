聽新聞
0:00 / 0:00
要求穿越荷莫茲僅能走批准航道 伊朗示警後油輪調頭
國營伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，伊斯蘭革命衛隊示警，經過全球能源咽喉要道荷莫茲海峽「只能依照伊朗公告的航道通行」。已有至少3艘油輪調頭離開。
半島電視台（Al Jazeera）引述伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（Islamic Republic of Iran Broadcasting）報導稱：「目前在這個區域唯一適用的法律依然是伊朗伊斯蘭共和國及伊斯蘭革命衛隊（Islamic RevolutionaryGuard Corps）海軍的法律。」
根據伊朗國營電視台報導，至少有3艘試圖「未經授權」通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的外國油輪，在革命衛隊示警後調頭離開。
一艘懸掛新加坡國旗的貨輪昨天在荷莫茲海峽遭到不明投射物攻擊，促使聯合國取消原定撤離1萬1000名海員脫困的行動。
德黑蘭沒有承認進行這起攻擊，但已經多次警告切勿在未經授權下穿越該水道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。