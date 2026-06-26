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長榮海運「長麗輪」荷莫茲海峽遭撞擊 新加坡怒轟違反國際法

中央社／ 新加坡26日專電
長榮海運新加坡公司所屬長麗輪通過荷莫茲海峽期間，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。 路透
長榮海運新加坡公司所屬長麗輪通過荷莫茲海峽期間，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。 路透

長榮海運新加坡公司所屬長麗輪通過荷莫茲海峽期間，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。新加坡當局今天指出此事件無正當理由並違反國際法；任何影響國際航運的行動都必須完全遵守國際法，尤其是聯合國海洋法公約。

長榮海運發布聲明指出，長榮海運新加坡公司所屬長麗輪（EVER LOVELY）依照英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）建議航路，在通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）期間，於台北時間25日晚間9時55分時，航經阿曼Khawr Naiwah東南方3.6海浬處，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。

新加坡海事及港務管理局（MPA）今天發布新聞資料指出，獲悉上述事件，該船已完成荷莫茲海峽航程，正繼續航行前往目的地、船員均安；當局並表示，將持續與該船管理公司保持密切聯繫，並提供必要協助；對此事件深感憂慮，此事件毫無挑釁、毫無正當理由並違反國際法。

當局指出，任何影響國際航運的行動都必須完全遵守國際法，尤其是聯合國海洋法公約，且不得危及船員及海上船舶的安全。

華爾街日報與路透報導，4名消息人士確認，涉事船舶為懸掛新加坡國旗的「長麗輪」（EverLovely）。英國海事貿易行動辦公室表示，該貨船通報在阿曼附近遭投射物擊中；也有安全消息人士說，該船可能遭無人機攻擊。

以色列 伊朗 美國 長榮海運 荷莫茲海峽 新加坡

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